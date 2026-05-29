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ちいかわ大型展「CHIIKAWA ARTIVERSE」が香港で開催！世界初の巨大メリーゴーランド登場

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ちいかわ大型展「CHIIKAWA ARTIVERSE」が香港で開催！世界初の巨大メリーゴーランド登場
ちいかわCHIIKAWA ARTIVERSE香港
📆5/29/2026 11:21 AM
📰ExciteJapan
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人気マンガ『ちいかわ』の大型特別展「CHIIKAWA ARTIVERSE」が、2026年夏に香港で開催。世界初の巨大メリーゴーランドや複製原画展など、見どころ満載。チケット情報も公開。

ちいかわ 』の大型特別展「 CHIIKAWA ARTIVERSE 」が、2026年8月1日から9月6日まで、香港・尖沙咀（チムサーチョイ）のヴィクトリア・ハーバー沿いで開催されることが発表された。

本展の最大の目玉は、世界初となるちいかわの巨大メリーゴーランド「CHIIKAWA-GO-ROUND」だ。 高さ約10メートル、直径約15メートルのこのアトラクションは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの人気キャラクターがデザインされたゴンドラに乗り、海風を感じながらゆったりと回る。 夜間にはライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出す。

『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発のマンガで、2020年の連載開始以来、個性豊かなキャラクターたちが織りなす日常を描き、幅広い世代から支持を得ている。2021年には「日本キャラクター大賞グランプリ」を初受賞し、その後も連続受賞を果たすなど、その人気は衰えることを知らない。2022年から放送が始まったアニメは、YouTubeでの見逃し配信が累計4億回以上再生され、世界中にファンを拡大している。 さらに、2025年7月24日には初の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開され、シリーズの中でも特に人気の高い「セイレーン編」を描く。

この映画は、公開前から大きな話題を呼んでおり、展覧会との相乗効果が期待される。 会場内には、巨大メリーゴーランドのほか、130点以上の複製原画を展示する「アートギャラリー」、光と音楽が融合した没入型体験「インスタレーション・ユニバース」、ちいかわの世界を宇宙に見立てた「スペースゾーン」など、多彩なコンテンツが用意される。 フォトスポットも多数設置され、来場者はキャラクターと一緒に写真を撮ることができる。 また、会場限定のグッズショップでは、展覧会記念アイテムや香港限定デザインの商品が販売される。

カフェでは、ちいかわをモチーフにしたスイーツやドリンクが楽しめる。 チケットは3種類で、一般チケット（大人180香港ドル、子供120香港ドル）、特典セット（限定グッズ付き、380香港ドル）、そして「CHIIKAWA-GO-ROUND乗車券＋特典セット」（480香港ドル）が販売される。 先行販売は2025年6月11日15時から「Klook」で開始され、一般販売は7月1日を予定。 さらに、開催を記念して、先着で来場者に「応援うちわ」がプレゼントされる。

イベントの詳細は、主催のAllRightsReservedの公式Instagramで随時発表される。 『ちいかわ』の世界観を存分に楽しめるこの展覧会は、香港の観光スポットとしても注目を集めるだろう。 夏休み期間中の開催で、家族連れやファンにとって絶好のイベントとなりそうだ。 本展を通じて、ちいかわたちの愛らしい姿と壮大なアートを体験してみてはいかがだろうか

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ちいかわ CHIIKAWA ARTIVERSE 香港 巨大メリーゴーランド 展覧会

 

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