TBSの人気ドラマ「VIVANT」のスピンオフ「『VIVANT－THE ORIGIN STORY－』ドラム編」が22日、地上波で初放送された。本編の主要キャラ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

TBSの人気 ドラマ 「 VIVANT 」のスピンオフ「『 VIVANT －THE ORIGIN STORY－』ドラム編」が22日、地上波で初放送された。 本編の主要キャラクター、ドラム（富栄ドラム）の名前の由来が判明した。

マディは母アミーラ（呉城久美）の連れ子として10歳で名家クルバノフ家へ移り住んだ。 現在のドラム本人。 ドラムの名前の由来が判明した。 由来はズバリ、ドラム缶だった。

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父が若い時、バルカ共和国がまだ内戦中。 敵に襲われた際、ドラム缶に隠れて難を逃れたといい「強くてたくましくて、弱い人間を守れる人であってほしい」との意味が込められているという。 Xでは「ていうか名前の由来ドラム缶だったんだ」「じゃあ、隠れたのがドラム缶じゃなくて鍋ややかんの裏だったら、なべやかん替え玉受験騒動の再来に…？ 」「いやー いくらドラム缶が守ってくれたからって、ドラムって…なんか意味があるのかって思ってたよ」などと書き込まれていた。

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「VIVANT」で阿部寛演じる警視庁公安部・野崎守の仲間として数々の危機をともに乗り越えてきた、富栄ドラム演じるドラムにフォーカスをあてた完全オリジナルストーリー。 ドラムの過去を描いた、タイトル通り『VIVANT』の“始まり”の物語で、ドラムとマディの兄弟の絆などを描く。 オリジナルキャストとして、ドラムとマディの父親であるダビド役に大谷亮平、ダビドの弟・ザウル役にドンデコルテ渡辺銀次が出演。 ほか、林原めぐみ、本間さえ、大谷育江、丸山礼、長田拓郎、呉城久美らがキャストに名を連ねる。 阿部も登場する。 主題歌は羊文学が担当している。