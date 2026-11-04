たくろう万博開催決定 M-1王者が感謝の大型イベントを実施

M-1グランプリ2025王者のコンビ「たくろう」が、大阪・万博記念公園で大型イベント「たくろう万博」を開催する。活動が激増した現状と、今後の目標について伝える。

お笑いコンビ「 たくろう 」は、 M-1グランプリ 2025の優勝から約1年が経過した現在も、著しい活動量の増加と多忙な日々を送っている。2人はこのチャンピオンイヤーの締めくくりとして、大阪・ 万博記念公園 もみじ川芝生広場で大型イベント「 たくろう 万博」を開催することを発表した。開催日程は7日と8日の2日間であり、 赤木裕 （35）のボケから生まれたこの企画は、ファンからの期待が非常に高い。イベント開催目前という多忙な時期にもかかわらず、2人は取材に応じ、過去1年間の回顧と今後の抱負について語った。

M-1優勝後の活動激増と危機感

かつての伏兵が一夜にしてスターへと変貌した経緯について、2人は仕事量が体感で500倍に激増したと語っている。これは単なる数字以上の規模の拡大であり、怒濤の日々を駆け抜けている現状を示している。M-1グランプリ2025の戴冠後、テレビ出演だけでなく、企業のの商品発表会などのイベントへの出演も大幅に増加した。その結果、2人を取材する機会も多くなり、そのたびに感じるのが所属事務所内外でも評判の低い姿勢だ。新王者の誕生を前にしていた当時の「危機感」が、現在の活動の原動力となっている。

Also read 「M-1ラストイヤーにまさかの“推し”卒業 カラタチ前田、ネタ消滅で絶望 推しへの行動にスタジオ驚き - スポニチ Sponichi Annex 芸能

謙虚な姿勢と自虐的なユーモア

2人の謙虚さや腰の低さは、メディアや業界関係者から高く評価されている。しかし、その理由を尋ねられると、きむらはきょとんとした顔で「多分2人とも雑魚人間というか」と自虐的に笑った。「そもそも別にそんな偉そうじゃないというのはある気がする」と話し、「『偉そうにならないように』って意識は全くないですね」と、意図的な謙虚さではなく、自然体の性格であることを明かした。この自然体な姿勢が、ファンや関係者からの信頼をさらに厚くしている要因となっている。

Advertisement

現場での反応と今後の目標

赤木に至っては、イベント系出演に対して「何回出ても1個も手応えないんで申し訳ないというか」と、まさかの謝罪をするほどだった。実際にはどの現場でも笑いが起きている状況だが、最近では「あれで良いとも思ってる」と、少しずつ自分なりの答えを見つけつつあるようだ。取材は聞きたいことが尽きず、50分を超える長時間に及んだが、最後まで丁寧に応対してくれた。現役王者の肩書が外れる来年に向けた危機感を口にしていたものの、人柄が立派な武器となることを示している。日本一の漫才師が目指す「CM王」の夢も、案外遠くない可能性があると注目されている。

今後の予定とファンへの期待

「たくろう万博」は、2人の感謝の気持ちと、ファンへの恩返しを込めた重要なイベントとなっている。大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場での開催は、多くのファンが足を運ぶことを想定した規模の大きなものとなっている。2人は、このイベントをきっかけに、さらに高いところを目指すための新たな一歩を踏み出すつもりだ。来年のM-1グランプリでは王者の座は外れるが、その分、より自由な活動が可能になる。この自由さを武器に、2人はさらなる飛躍を遂げることになるだろう。ファンからは、イベントでの新たな芸や、今後の活躍に対する期待が高まっている。2人の自然な姿勢と、確かな実力が、日本のエンターテインメント業界に新たな風を巻き起こすことが期待されている。