そらとぶタクシー株式会社、出資を受け資本体制を強化

そらとぶタクシー株式会社は、大阪府大阪市に所在し、代表取締役は寶上卓音・寶上和音氏が務める。同社は、大阪信用金庫および株式会社ABAKAMにより組成され、大阪府とも連携して活用促進が進められている「おおさか地域活性化ファンド」より、出資を受けたことを発表しました。

そらとぶタクシー 株式会社は、大阪府大阪市に所在し、代表取締役は寶上卓音・寶上和音氏が務める。 同社は、大阪信用金庫および株式会社ABAKAMにより組成され、大阪府とも連携して活用促進が進められている「おおさか地域活性化ファンド」より、出資を受けたことを発表しました。

出資により、同社は大阪発の次世代航空モビリティ事業者として、空飛ぶタクシーの社会実装に向けた事業開発・許認可準備・パートナー連携をさらに推進するための資本体制を強化する予定です。 現在は、航空運送事業許可の申請に向けた準備を進めるとともに、自治体、商業施設、観光関連事業者などとの連携を通じて、社会実装に向けた体制構築に取り組んでいます。

出資を受け、同社は大阪発の次世代航空モビリティ企業として、都市交通の高度化、観光地へのアクセス向上、防災・災害時における活用など、空の移動がもたらす新たな社会インフラの実現に向けた取り組みをさらに加速してまいります。 同社は、大阪を起点に空飛ぶタクシーの社会実装を目指す企業として、これまで次世代モビリティ事業の構想、航空運送事業許可に向けた準備、自治体・事業会社との連携、運航体制の構築に向けた取り組みを進めてまいりました。

空飛ぶタクシーは、世界的にも新たな産業領域として注目されており、今後の都市交通、観光、防災、地方創生において大きな可能性を持つ分野です





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