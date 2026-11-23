WePlay Expo 2026の会場で，キーキャップを引っこ抜いたキーボードにボールペンを4本架け渡した，なんとも怪しいコントローラを見かけた。正体は，C11 Gamesが開発中の「白鍵上のコンチ…

本作のキャッチコピーは，ずばり「キーボードを手に取り，本物のベースのように弾こう！ 」（Pick up your keyboard and play it like a real bass! ）。 公式では本作を「ベースシミュレーション」と位置付けている。

遊び方はこうだ。 キーボードをベースやギターのように抱え，左手の4本指を数字キーの「1」〜「4」に，右手を「,」「L」「P」「-」のキーに置く。 左手でフレットを押さえ，右手で弦をはじく，という本物のベースそっくりの役割分担で，画面奥から流れてくるノーツに合わせて演奏していく。 画面にはベースのネックを斜めから見たようなレーンが表示されていて，4本の弦の上をノーツが流れてくる。

Also read 日産『ルークス』にアウトドアカスタム「ROCK CREEK」登場、価格は215万円から

タイミングよく弾けば「BRAVO! 」の文字が躍り，画面下には歌詞が流れる。 見た目はスタイリッシュなリズムゲームだが，指の使い方は完全にベースのそれだ。 冒頭の改造キーボードは「弦をはじく」感覚をより本物に近づけるための展示用の特製コントローラというわけだ。

Advertisement

普通のキーボードには“弦”に当たるキーなんて存在しないので，それなら作ってしまえ，という発想らしい。 もちろん，製品版では手持ちのキーボードがあればプレイできる。 開発者によると，薄型のパンタグラフ式やオフィス向けのメンブレンキーボードのような，小ぶりで軽いもののほうが抱えやすいそうだ。 音ゲー用の4キー＋αの小型キーボードでも遊べるが，あくまで「楽器を抱えて弾いている感覚」を味わってほしいので，わざわざ専用キーボードを買うほどではない，とのこと。