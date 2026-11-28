RobotMateHubは、COLAPISとともに2026年11月12日・13日の2日間、幕張メッセでライブイベント「ヒューマノイド誕生祭」を開催した。二足歩行ロボットを部品から組み立て、会場で名前をつけるまでを公開した。

RobotMateHub株式会社は、株式会社COLAPISとともに、2026年11月12日・13日の2日間、幕張メッセでライブイベント「ヒューマノイド誕生祭」を開催した。 二足歩行ロボットを部品から組み立て、会場で名前をつけるまでを公開するイベントだ。

会場は、NexTech Week 2026【秋】の共創プログラム「The Circle」（主催：RX Japan合同会社）に設けられた。 部品の状態から組み上げたのは、Menlo Research製のヒューマノイド「Asimov-1」（身長約1.2m・約35kg）1台。13日14時55分ごろ、ロボット議員連盟会長で衆議院議員の山際大志郎氏が「Mirai（ミライ）」と名付けた。 名前は、13日正午の締め切りまでにRobotMateHubのDiscordに届いた135件（130種類）の案と、同数の性格の案から5つの候補に絞り、その中から山際氏が選んだ。

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「Mirai」はDiscordの投稿者「Nakagawa」さんが考えた名前で、性格は「ポジティブ、好奇心旺盛、思慮深い」。15時14分ごろ、名前と性格を入れたソフトウェアで電源が入り、Miraiは最初の言葉として「こんにちは、Miraiです。 新しいことを知るのが大好きです。 」と話した。 AIがロボットの身体を通して現実の作業をこなすフィジカルAIへの関心が高まり、ヒューマノイドは産業界、教育、自治体の各所で話題になっている。