株式会社KURUKURU必要な物がすぐ出せない、持ち上げると重い、帰りの荷物が入らない、そんなサインが出たら替えどき。年末の旅の前に気になることに合わせて選べるMAIMOのスーツケース…

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開するトラベルブランド「MAIMO（マイモ）」は、Amazon ブラックフライデー（先行セール：2026年11月27日～）に合わせ、キャスターを交換して長く使えるスーツケースをラインナップしています。

年末の帰省や旅行で久しぶりにスーツケースを出す方も多いのではないでしょうか。5年、10年と使い続けてきた1台ならそろそろ見直しどきかもしれません。 次の1台を選ぶきっかけとしてAmazon ブラックフライデーを提案します。

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［容量］SS：約28L／S：約36L／M：約60L／L：約88L［重さ］SS：約2.85kg／S：約3.1kg／M：約4.0kg／L：約4.8kg［機内持ち込み］SS・Sは可（国際線・100席以上の国内線）https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4YXFRFT ［容量］S：約36L（拡張時 約48L）／M：約55L（拡張時 約74L）／L：約90L（拡張時 約116L）［重さ］S：約3.1kg／M：約3.9kg／L：約4.7kg［機内持ち込み］Sは可（拡張しない状態。 国際線・100席以上の国内線）本セールが終わる12月7日（月）は、年末年始の休みが始まる12月29日（火）のおよそ3週間前です。