そごう横浜店、父の日と猛暑対策のUVファッションを前年比110%で展開 スマートな装い提案

そごう横浜店が、父の日需要と今年の猛暑対策としてUV対策ファッションを前年対比110%で展開。遮熱・速乾・UVカット機能とビジネス・カジュアル対応のスタイルを提案。ザ・ダファー・オブ・セントジョージやジョゼフ オム、タケオキクチなどのブランドから、ポロシャツ、Ｔシャツ、バッグ、さらにACCA KAPPAのフレグランスまで、スマートな夏の装いをサポートする多彩な商品を紹介。

本格的な夏の到来を前に、紫外線対策への関心が高まるシーズンです。 そごう横浜店 では、 父の日 需要と今年の 猛暑対策 としての UV対策 ファッションを前年対比110%で展開しています。

遮熱・速乾・UVカットといった機能性に加え、ビジネスからカジュアルまで幅広く活躍するスタイルを提案。 日差しに配慮した「スマートな装い」をキーワードに、今夏の父の日ギフト商戦を盛り上げます。 展開されるアイテムとして、ザ・ダファー・オブ・セントジョージのエアフレックス鹿の子スキッパーポロシャツ（13,750円）が挙げられます。 機能素材『Airflex』を採用し、1枚着でもサマになる重厚なルックスを実現。

UVカット性能はUPF50+を誇ります。 また、ジョゼフ オムのインプレッションアートT（17,600円）は、評判の素材シェードクールテックTシャツと同様の素材を使用。 紫外線遮蔽率96.9%、遮熱率50%、通気性は従来品の2倍となる191.3%を実現しました。 タケオキクチのミニトートバッグ（14,300円）は、ジムやドライブ、ゴルフなど日常のワンマイルにぴったり。

ショルダーバッグとしても使用可能で、シーンに応じてスタイルを変えられます。 さらに、ジョセフアブードとKAHALAのコラボレーションによる「KAHALA ALOHA ダディポロ」（16,500円）は、吸水速乾性とUV効果を兼ね備えた和歌山産のこだわり素材が特徴です。 また、ACCA KAPPA（アッカカッパ）からは、ホワイトモスとマンダリン＆グリーンティの2種類のオードパルファン（各7,150円、20ml）が登場。 どちらも夏の紫外線対策と併せて楽しめる、清潔感あふれる香りやフレッシュな香りが特徴のユニセックスフレグランスです。

これらの商品を通じて、そごう横浜店は機能性とファッション性を兼ね備えたUV対策アイテムを幅広く提供し、父の日の贈り物としても最適な選択肢を提示しています。 夏の日差しから肌を守りながらも、スタイルを選ばないスマートな装いを叶える商品ラインナップで、来店客の関心を呼び起こすことが期待されます





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