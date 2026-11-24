プレスリリース ぜんち共済、設立20周年

障害のある方のための保険の会社、ぜんち共済株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：榎本重秋）は、2026年11月22日に設立20周年を迎えました。 当社の歩みは、2000年にある保険会社のいち営業担当者だった榎本に、障害のある方のご家族から寄せられた「障害があることを理由に、保険に入れない」という相談をきっかけに始まりました。

事故や病気は、時と場合を選ばずにやってきます。 障害があってもなくても、万が一のお守りは必要なはずです。 同年7月、榎本は障害者団体の皆さまとともに前身となる「全国知的障害者共済会」を立ち上げました。 その後、保険業法の改正を受け、事業を継続して保険を届けるため、2006年11月にぜんち共済株式会社を設立。2008年、医療保障や個人賠償責任補償に加え、虐待等の被害事故に遭った際の弁護士相談費用等を補償する権利擁護費用補償を組み込んだ、障害のある方のための保険「ぜんちのあんしん保険」を発売しました。

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権利擁護費用補償は「障害者虐待防止法」の施行（2012年）に先立つ取り組みです。 以来、障害のある方やご家族の暮らしを見つめながら、保険商品や保障の選択肢を広げてきました。 この20年、日本では障害のある方の地域生活や社会参加を支える制度の整備が進んできました。2006年には「障害者自立支援法」が施行され、2012年に「障害者虐待防止法」が施行、2016年には「障害者差別解消法」が施行されました。2018年には精神障害者が障害者雇用義務の対象に加わりました。

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さらに2024年には、「改正障害者差別解消法」の施行により、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。