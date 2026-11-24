プレスリリース すみだと台湾の交流が、「地域」から「企業・作り手同士」の共創へ 台北市・新竹県・台南市が「MEET SUMIDA 2026」に参加

「MEET SUMIDA 2026」は、ものづくりのまち・すみだの魅力を、商品や技術、職人、地域との交流を通じて伝えるイベントです。 墨田区と交流のある海外都市が参加する「Hello Cities」エリアでは、単に商品を紹介・販売するのではなく、墨田区と台湾、それぞれの地域で活動する企業や作り手が出会い、次のコラボレーションにつながるきっかけをつくることを目指しました。

会場には、台北市のクリエイティブブランド、新竹県の工芸作品、台南市の地域ブランドなど、各地域の特色を活かした多彩な展示が並びました。 また、新竹県の工芸コンテストで新設された「墨田区長賞」や、墨田区と台湾の企業によるコラボレーション商品など、これまで積み重ねてきた交流から生まれた具体的な成果も紹介しました。 墨田区とTDRIは、デザインとものづくりを軸に、地域産業の活性化や商品開発、人材交流などを通じて連携を重ねてきました。

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TDRIの前身である台湾デザインセンターと墨田区は2015年に連携に関する覚書を締結し、2023年には墨田区、TDRI、千葉大学の三者による連携協定へと発展しています。 台北市とは文化・デザインを軸に、新竹県とは工芸・ものづくりを軸に、台南市とは文化・クリエイティブを軸に、それぞれ異なる形で交流を重ねています。

「出会い」を、具体的な協業へ《 台北市 》台湾の文化・デザインの中心地である台北には、多様なクリエイターやブランドが集まり、歴史や文化を現代のデザインや新しいビジネスへとつなげる動きが盛んです。 また、こうした交流から、墨田区の企業と台北側の企業・クリエイティブ拠点による具体的な商品開発も生まれています。 その一例が、墨田区のオレンジトーキョー株式会社と台北市文化基金会・松山文創園区との協業による「ボタンフック」です。 松山文創園区の歴史的な図案を取り入れ、地域の文化資源を新たなプロダクトへとつなげました。

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今回の「MEET SUMIDA 2026」では、台北のブランドを日本で販売することだけを目的とせず、墨田区の企業、職人、デザイナーなど、ものづくりに携わる人々が台北のブランドやクリエイターと出会い、新しい協業の可能性を見つけることを重視しました。

「TAIPEI corners」によるブランド支援と、墨田区が持つものづくりのネットワークを掛け合わせ、展示を一つのゴールとせず、企業・作り手同士の交流から、新たな商品開発や事業連携へとつながる接点をつくることを目指しました。 方坊｜方坊創意國際有限公司、呼運貓｜夢到豬有限公司、苦瓜織織｜春文文創有限公司、Hello Studio 你好工作室｜你好藝思有限公司、賽先生科學工廠｜賽恩斯國際有限公司、拾石｜Jestone Craftart、茶葉少女｜卡米客動漫有限公司、小貓島 Kittensisland｜米小力邏輯有限公司