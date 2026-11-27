バーチャルアイドルグループすとぷりの元リーダー、ななもり（柏原真人）氏が、米AI開発大手アンソロピックの株式投資で約11億円の利益を確定したと公言した。24万株を約31億7900万円で購入し、その後売却した。

ネット上でキャラクターの絵などの姿で活動し、現実のステージでは顔を出して歌う「2.5次元アイドル」の人気グループで、2023年のNHK紅白歌合戦にも出演した「 すとぷり 」の元リーダー、「 ななもり 。

」こと柏原真人さんが26日、公式Xを更新し、米国のAI開発大手「Anthropic（アンソロピック）」の株式投資で約11億の利益を確定したと明かした。 柏原氏は、アンソロピックがナスダック市場に上場した19日、1株あたり83米ドルで同社株計24万株を買い付け、外貨での取得総額1992万米ドル、日本円にして約31億7900万円に上る巨額投資をしたと公式Xで公表していた。 26日の投稿で、「Anthropic アンソロピック 公募価格を一瞬割ったあたりから、ななもりはどうなったのか？ 本当に利確したのか？

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などなどDMで心配と煽りの声が複数あるので一応報告しておきます」とつづったうえで、 「初日にほぼほぼ売って約11億ちょいの利益がとれました 公募価格10%〜から0.5ドル刻みに116ドルまで指値をいれてたので、もう少しでピタリ賞でした おしい！ 」と売買結果のスクリーンショットとともに、11億円超の利益が確定したとの結果を伝えた。 アンソロピックの株価は、初日の19日に115ドルを超える場面もあったが、その後は下落が続き、24日には、一時83ドルを初めて下回った。 売りがふくらみ、一時は80ドルを割り込み勢いが失速していた。