じゃらんアワード2025 北海道ブロック being announced: Recognizing outstanding accommodation facilities in Hokkaido

Recruit's 'Jalan' travel information service and the Jalan Research Center have announced the 'Jalan Awards 2025' (Hokkaido block) to honor accommodations in Hokkaido that achieved remarkable results in fiscal year 2025. Now in its 13th year, the awards aim to share and recognize excellent initiatives, contributing to the evolution and development of the travel industry.

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に顕著な実績を収められた北海道ブロックの宿泊施設を表彰する「 じゃらんアワード2025 」（北海道ブロック）を発表致します。

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰することを目的に、2012年より「じゃらんアワード」を実施しています。

「じゃらんアワード2025」で、13回目の表彰・発表となります。 『じゃらん』はサービス開始当初から、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきました。

「じゃらんアワード」では、それぞれの優れた取り組みを共有し表彰することで、旅行業界の進化・発展に寄与することを目指しています。 【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が上位の宿泊施設に贈られます。 じゃらん OF THE YEAR 泊まってよかった宿大賞（夕食）【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（接客・サービス）が上位の宿泊施設に贈られます





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