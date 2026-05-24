しもべの王子様（しもべの 王子様）

累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ドラマ化。かつては‘王子様’のように君臨していた男と、彼に従い続けた‘しもべ’……社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリーです。 社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸利樹）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていました。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転……しかし高明は今も直也のそばで‘しもべ’のように尽くし続けていて――。学生時代は校内ヒエラルキートップに君臨していたものの、会社経営に失敗し現在は無職。プライドの高さゆえに高明を突き放そうとしながらも、彼なしでは生きられない不器用な‘元・王子様’五藤直也を演じるのは、ダンスボーカルグループ「BUDDiiS」のリーダーとしても活動し、本作が連続ドラマ初主演となる小川史記。グループ活動やバラエティ番組で見せる明るく親しみやすい印象とは異なる‘落ちぶれた元・王子様’という新たな一面に挑戦します。 直也の同級生で、かつてはパシリとして扱われていたが現在はITベンチャー企業の社長に。社会的立場が逆転した後も一途に直也へ尽くし続ける佐藤高明を演じるのは、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日）で注目を集め、BLドラマ『先輩、断じて恋では！』（MBS）、『僕らのミクロな終末』（ABCテレビ）でも主演を務めた瀬戸利樹。深い執着と愛情を秘めたミステリアスなキャラクターを、魅力的に演じます。 メイン監督を務めるのは、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）、『コスメティック・プレイラバー』（フジテレビ）などの話題作を手掛けてきた進藤丈広。脚本には、『コスメティック・プレイラバー』、『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）などを担当した金杉弘子を迎えます。数多くのBL作品を世に送り出してきた実力派スタッフ陣が集結しました。さらに、株式会社KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内にドラマ公式チャンネルの開設が決定！ここだけのメイキングや特別映像など、様々な会員限定コンテンツをお届けする予定です。チャンネルは6月中旬頃開設予定。続報をお楽しみに！

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、本社：東京都千代田区）は、小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』を、2026年7月3日（金）より毎週金曜よる11時から放送することを決定しました。

累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ドラマ化。 かつては‘王子様’のように君臨していた男と、彼に従い続けた‘しもべ’……社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリーです。 社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸利樹）。 直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていました。

それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。 一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転……しかし高明は今も直也のそばで‘しもべ’のように尽くし続けていて――。 学生時代は校内ヒエラルキートップに君臨していたものの、会社経営に失敗し現在は無職。 プライドの高さゆえに高明を突き放そうとしながらも、彼なしでは生きられない不器用な‘元・王子様’五藤直也を演じるのは、ダンスボーカルグループ「BUDDiiS」のリーダーとしても活動し、本作が連続ドラマ初主演となる小川史記。

グループ活動やバラエティ番組で見せる明るく親しみやすい印象とは異なる‘落ちぶれた元・王子様’という新たな一面に挑戦します。 直也の同級生で、かつてはパシリとして扱われていたが現在はITベンチャー企業の社長に。 社会的立場が逆転した後も一途に直也へ尽くし続ける佐藤高明を演じるのは、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日）で注目を集め、BLドラマ『先輩、断じて恋では！ 』（MBS）、『僕らのミクロな終末』（ABCテレビ）でも主演を務めた瀬戸利樹。

深い執着と愛情を秘めたミステリアスなキャラクターを、魅力的に演じます。 メイン監督を務めるのは、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）、『コスメティック・プレイラバー』（フジテレビ）などの話題作を手掛けてきた進藤丈広。 脚本には、『コスメティック・プレイラバー』、『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）などを担当した金杉弘子を迎えます。 数多くのBL作品を世に送り出してきた実力派スタッフ陣が集結しました。

さらに、株式会社KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内にドラマ公式チャンネルの開設が決定！ ここだけのメイキングや特別映像など、様々な会員限定コンテンツをお届けする予定です。 チャンネルは6月中旬頃開設予定。 続報をお楽しみに





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