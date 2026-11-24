株式会社今治.夢スポーツ|img src='https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/28025/73/28025-73-777924837412cc7aba43bc29f00c8…

愛媛県今治市のイオンモール今治新都市内にある「しまなみ木のおもちゃ美術館」（設置主体：イオンモール株式会社、運営：株式会社今治．夢スポーツ／FC今治）は、2026年3月20日の開館から250日目にあたる11月24日に、累計来館者数5万人を達成しました。

これを記念し、同日、当館にて「来館者5万人達成記念セレモニー」を開催しました。 児童38名を引率された味生児童クラブの後藤先生は、「初めての来館でしたが、ちょうど5万人目の節目にあたり大変驚きました。 遠足の候補地を探していたところ、近場で子どもたちが楽しく過ごせそうだと思い来館を決めました。 普段は一緒に遊ぶ機会のない子どもたち同士が触れ合い、良い刺激をもらえる場所だと感じています。

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魅力的なおもちゃが多く、とても楽しい場所なので、ぜひまた足を運びたいと思います」と話してくださいました。 記念セレモニーでは、館内の「つみきぶたい」でつみきくずしを行い、来館された皆さまから温かい歓声が上がりました。 味生児童クラブの皆さまには、5万人達成の記念品として、刻印入り「一口館長つみき」、しまなみ木のおもちゃ美術館こども招待券、FC今治のホームゲーム招待券を贈呈しました。

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しまなみ木のおもちゃ美術館では、これからもおもちゃと遊びを通じて「木育」を伝えるとともに、赤ちゃんからお年寄りまで多世代が自然に集い、交流が生まれる地域のコミュニティ拠点となることを目指してまいります。 おかげさまで、あっという間に来館者5万人を達成することができました。 これまでたくさんの方に遊びに来ていただき、毎回「楽しかった」というお声をいただけることが、私たちの何よりの励みになっています。 今後は「今治の遊び場といえば、しまなみ木のおもちゃ美術館」と思っていただけるような施設を目指してまいります。

地域の方々にとっては気軽に集える憩いの場として、そして市外・県外からお越しの方々には今治の魅力を改めてお伝えできる場所となれるよう、これからもスタッフ一同努めてまいります。 全国のおもちゃコンサルタントなど「遊びのスペシャリスト」の投票で決まる、おもちゃの賞制度「グッド・トイ（GOOD TOY Awards）」。 今年10月に選定されたばかりの「グッド・トイ2026」を11月19日より「グッド・トイてんじしつ」に展示しています。 休館日：毎月第3水曜日 ※祝日の場合は開館。 翌日振替休館あり・年末年始休館あり