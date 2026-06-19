しなこ、初の自宅映像を公開 『それSnow Manにやらせて下さい』で見せた素顔とユンケル愛

人気インフルエンサーしなこがTBSバラエティ『それSnow Manにやらせて下さい』で自宅VTRを初公開。原宿系ファッションを脱ぎ、グレーの部屋着でヘルシー料理を紹介しながら、毎日愛飲するユンケルへの思いを語った様子をレポート。

人気インフルエンサーの しなこ が、19日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』2時間特番（後半7:00枠）に出演し、視聴者に自宅映像を初めて公開した。

番組は「Snow Man vs 小学生50人！ 衝撃プレゼンバトル」というテーマで構成され、小学生が現在関心を持つさまざまなテーマに対し、Snow Manが大人ならではのユーモアと知識を交えたプレゼンテーションで挑むという内容だった。 その中で、向井康二が「しなこのプライベートは小学生に大人気！ 」と紹介し、しなこの自宅VTRへと繋げた。

VTRでは、普段はピンクや紫といった鮮やかな原宿系ファッションで登場するしなこが、普段と違うカジュアルな姿で姿を現した。5年間愛用しているグレーの部屋着にすっぴんで登場した彼女は、電気を点けずに薄暗い部屋の中で「電気つけないんですよ」と笑いながら話し、まるで隠れ家的な雰囲気を醸し出した。 部屋の中では、母親が作ってくれたと称する自家製の食事がテーブルに並び、サーモンの切り身、目玉焼き、きのこや季節の野菜、そして健康志向の玄米といったバランスの取れたヘルシーメニューが紹介された。

しなこは「恥ずかしいけど、冷蔵庫も初公開です」と言いながら、冷蔵庫の中身を見せた。 その中には多数の栄養ドリンクが整然と並んでおり、特に目立ったのは「ユンケル」のボトルだった。

「ユンケルです」と棚まで埋め尽くすほどの量を見せながら、しなこは「なくなるのが嫌なんです。 ユンケルがなくなったら困る。30歳になってから疲れが取れないんです」と真剣な表情で語った。 彼女は毎日1本、必ず『ユンケル』を飲む習慣を持ち、「ユンケルがなかったら老けるかも。

'老けしなこ'になってる」と自虐的なコメントも添え、視聴者に親近感と共感を呼び起こした。 この自宅VTRは、しなこの普段見せない素顔や生活習慣を垣間見る貴重な機会となり、番組の趣旨である「大人が子どもに伝える面白プレゼン」とも相まって、子どもたちだけでなく大人視聴者にも大きな反響を呼んだ。 しなこのファッションやメイクの裏側だけでなく、健康管理や食生活へのこだわりが明らかになることで、同世代の若者や30代以上の視聴者からは「自分も見直したい」という声が多数上がった。

番組は、しなこの登場により笑いと感動を交錯させつつ、Snow Manと小学生たちのプレゼンバトルをさらに盛り上げ、放送終了後にはSNS上でハッシュタグ「#しなこ自宅公開」がトレンド入りするなど、話題性とエンターテイメント性を兼ね備えた内容となった





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