さらばのこの本ダレが書いとんねん！初の単独イベント「本ダレLIVE」開催！真鍋昌平＆水谷隼、ヤバすぎるトークで会場爆笑!

さらばのこの本ダレが書いとんねん!初の単独イベント「本ダレLIVE」が2月8日に開催!漫画家・真鍋昌平さんと卓球選手・水谷隼さんがゲスト出演。テレビやYouTubeでは聞けない衝撃的な裏話や、プライベートな話題が飛び出し、会場は爆笑と興奮で溢れました。

書店の棚やインターネットで見つけた、ちょっと変わった本を著者にインタビューするトークバラエティ番組「 さらばのこの本ダレが書いとんねん! 」(テレビ大阪 毎週火曜深夜24:30放送中|YouTubeチャンネル登録者数 30.

2万人<2月14日現在>)の初の単独イベントとなる「本ダレLIVE」が2月8日(土)に開催されました。会場は東京都有楽町のよみうりホール。ステージにはこれまで番組に出演してくれた著者の本が並んで展示されており、テレビやYouTubeでは聞けない、衝撃的な裏話を共有しながら、1,000名を超える観客は爆笑と驚きで盛り上がりました。ライブ感満載のギリギリトークの模様は、アーカイブ配信でご覧いただけます。最初のゲストは、「闇金ウシジマくん」「九条の大罪」などの作者である漫画家の真鍋昌平さんです。まずは、真鍋さんの高校時代のエピソードから。「ヤンキーだらけの高校で、誰かを殺しそうになった」という、かなり危ない話に、さらばの2人は「本当にヤバい人だな」と大興奮しました。ヤバすぎる青春時代の経験が、現在の漫画制作の原風景になっているのだそう。真鍋さんは、漫画を描くために日々体を張って取材をしているそうで、取材相手から「お悔やみの電報」が届いたり、生活保護受給者の家で一緒に食事をして本音を聞いたり…、さらには、編集者が歌舞伎町を引きずり回されて命の危険を感じることさえあったのだとか。ウシジマくんの世界そのままのおおぞわい取材活動に、会場も驚きと興奮で溢れていました。さらに、芸能界におけるやくざとの関わりに話が展開し…、ゴシップ好きの森田さんも終始笑いをこらえられませんでした。2人目のゲストは、東京五輪で金メダルを獲得した水谷隼さんです。実は、かなりの「お金好き」だそうで…2人目のゲストは、東京五輪・卓球混合ダブルスで日本卓球史上初の金メダルを獲得した水谷隼さんです。1人目のゲスト・真鍋さんのギリギリトークを見て「ここにいていいのか?どれを喋っていいのか?」と悩んでしまったそうですが、最後まで激ヤバトークを連発してくれました!ちなみに、森田さんは「『ラヴィット!』で一緒になった時にこの人(水谷さん)は下世話だな…お金好きだな…」と感じていたそう。水谷さんは「あまり公言していないけれど、お金が大好き」。ということで、中国リーグ時代は1回勝ったら〇〇〇ドル?オリンピックの時はスマッシュ1本いくら?〇〇兄妹はおそらく〇億円稼いでいる!?など、卓球界のお金事情にトークが展開。また、五輪の裏話も。「真面目すぎるがゆえに、団体戦でのチームメイトの態度に納得できず「負けてくるから」と啖呵を切って試合に臨み、チームメイトから総スカンされた話や、混合ダブルスは芸人のコンビと一緒!?あの人とは直接連絡を取れず…LINEをブロックされていた!など、他に聞けないようなトークにさらばのふたりも思わず立ち上がって大爆笑していました。14歳からドイツに留学していたということで「そこで恋愛はなかった?」という質問に「今まで、どこでも言ったことがない!」と、留学当時できた「初めての彼女」の話に展開。東ブクロさんが「こいつヤバいな!」と驚愕したその彼女とは?さらに、身を削った水谷さんの恋愛トークがあまりにも衝撃的で森田さんの開いた口が塞がらない場面も。最後は、番組恒例のさらばのふたりが『本の帯を考える』コーナー。水谷さんの書籍「打ち返す力 最強のメンタルを手に入れろ」の実際の帯はサッカー元日本代表の本田圭佑さんが書いているそうで「俺たちが帯を考えていいのか?」と悩むふたり。帯を考えてくれたお礼と言わんばかりに、最後の最後に「これから卓球界で大きなゴシップが世に出るかも…」とぶっちゃけてくれた水谷さん。森田さんも「〇〇が強いと聞いたことがある!」と、ゴシップ好きたちの耳にも入っていた情報のようで…





さらばのこの本ダレが書いとんねん! 本ダレLIVE 真鍋昌平 水谷隼 タレント トークショー イベント ゴシップ 裏話

