バイエルンの選手層にさらなる不安。ハンブルガーSVとの0-0の試合で、レナート・カールとコンラート・ライマーが負傷により交代した。

それまで極めて低調なプレーを見せていたカールは、後半開始早々に股関節の異常を訴えた。52分に代わって入ったライマーは右ウイングを務めたが、87分には自身も退くことになった。

ライマーは打撃を受けて痛みを感じており、ナサニエル・ブラウンが代わりに出場した。 で「良くないように見える」と語った。 両選手とも正式な診断はまだ出ていない。 ライマー、そして場合によってはカールも離脱することになれば、すでに主力選手を多数抱える負傷者リストはさらに長くなる。

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主将で正GKのマヌエル・ノイアーは、足の負傷からの復帰が早くても後半戦の開幕時になる。 イスマエル・サイバリは脛腓靱帯結合部の断裂でおそらく2月まで、ハリー・ケインも同じ負傷で3月まで欠場する。 ジャマル・ムシアラは筋線維断裂から復帰し、先週金曜日の1. FCケルン戦（1-1）で復帰を果たしたばかりだった。