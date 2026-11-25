「こんにちは。あなたは犬の腎臓です。」現実の作業時間が犬の腎臓の働きとなり、デスクトップの片隅で老人と犬の暮らしを見守る作業用ゲーム。

本作は、1人用の作業用ゲームです。 プレイヤーが現実で仕事や勉強、読書などに取り組んだ時間がそのまま犬の腎臓の働きとなり、体内に少しずつ溜まっていく毒素を濾過して犬を元気にします。

もし作業をせずに放置してしまった場合でも、「放置しても犬は死にません」と公式に案内されているため、過度なプレッシャーを感じることなく自分のペースで利用可能です。 ゲーム画面では、老人と犬が営む静かな暮らしがピクセルアニメーションで描かれます。 老人は朝5時に起きてコーヒーを淹れ、家畜の世話やチーズ作り、薪割り、食事などをこなしながら夜22時に眠りにつきます。 犬も常に老人のそばに寄り添い、歩き回ったり眠ったりして過ごします。

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ふたりの生活は現実の時間と連動しており、時間帯に応じて行動や景色が移り変わっていく仕組みです。 ウィンドウは縦長・横長へと自在にサイズを変更でき、デスクトップ上の好きな位置に配置して常駐させられます。 時間計測にはポモドーロ・通常タイマー・ストップウォッチの3種類が用意されており、目標作業時間（難易度）や老人たちの生活時間との時差も調整できるため、夜型の生活スタイルでもふたりの暮らしと足並みを揃えて作業に取り組めます。 また、本格的なタスク管理は外部アプリに任せる前提で、「今日」の作業に集中するためのシンプルな機能が搭載されています。

最大10件まで登録できる「いまやることリスト」や、頭の中の考えを書き出して整理する自由記入欄「ジャーナリング」が備わっており、日々の作業時間や完了タスク、記述した内容は1日単位で「デイリーノート」およびカレンダーに記録されます。 作業中のサウンド面では、soejima takuma氏が音楽を担当しています。 ゲーム内の「おじいさんの大事なカセットプレイヤー」から好きなカセットテープを選び、A面・B面を切り替えたりプレイリストを組んだりしてBGMを流せるほか、あえて音楽を止めて森の環境音やふたりの生活音だけに耳を傾けることも可能です。

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さらに、作業時間を積み重ねていくことで、1950年から2020年までの計28枚におよぶ「老人の写真アルバム」を少しずつ解放できます。 幼少期から順番に辿ることも、気になる年代から閲覧することもでき、老人がどのような人生を経て現在の暮らしに至ったのかを垣間見ることができます。 開発を手がけるところにょり氏は、これまでに『ひとりぼっち惑星』や『違う冬のぼくら』『違う星のぼくら』などを制作してきた個人ゲームクリエイターです。

スマートフォン向けタイトルを中心に発表していた時期から、現実時間で7日間かけて遊ぶ作品や、現実に雨が降っているときだけ遊べる作品など、プレイヤーの実生活と連動するゲームを手がけてきました。 本作でもその作風が受け継がれており、現実の生活とゲームの関係性が作業用ゲームとして表現されています。