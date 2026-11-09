こはならむがインディーズ復帰を発表 「2026 Kohana Lam」で新たなスタート

YouTube歌手のこはならむが、メジャーデビューを経てインディーズアーティストとして新たなスタートを切ることが報じられた。新レーベル「2026 Kohana Lam」での活動を開始する。

YouTube歌手の こはならむ は、自身の音楽活動における重要な転換点を公式に報告した。2019年からの活動を経て、これまで築いてきた人気を基盤としつつ、インディーズアーティストとしての新たなステージへの入り口を開くことを明らかにしている。この発表は、多くのファンだけでなく、音楽業界内部でも大きな関心を集めている。

レーベル変更と新レーベル設立の背景

こはならむが所属するレーベルの名前が、自身の名前を冠した「2026 Kohana Lam」に変更されたことが確認された。これは、それまで所属していた従来のレーベルとは異なる形態であり、アーティストとしての自立と新たな音楽的方向性を示す象徴的な措置と言える。この変更により、こはならむはインディーズアーティストとして再出発を図ることになる。

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今回のレーベル変更のきっかけとなった楽曲は、10月27日に配信リリースされた『明日が怖くないように』である。この曲が、これからの活動の起点となる重要な作品として位置づけられている。リリースから間を置かずに、この楽曲を軸に新たなスタートを切ると宣言したことで、ファンからはすでに多くの支持と期待の声が上がっている。レーベル名に「2026」という数字が含まれている点からも、長期的なキャリアビジョンが感じられる。

メジャーデビュー後の活動と感謝の意

こはならむは2019年からYouTubeに投稿を始め、多くのユーザーにその存在を知られるようになった。カバー動画に加え、泣き叫ぶような歌声で歌う「泣きながら」シリーズや「感情を沢山込めて」シリーズなどが話題を呼び、ネット上で広く拡散された。特に、その独特な表現力により「一目ぼれ」ではなく「一耳ぼれ」すると称され、急速に人気を集めていった。

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こうした高い注目を集めた結果、こはならむは21年11月にメジャーデビューを果たしている。メジャーデビュー以降も、多数のファンや関係者との出会いがあり、さまざまな経験をしてきたと振り返っている。活動の過程で支えてくださった関係者の皆さま、そしていつも応援してくださる皆さまに対して、心から感謝の意を表明した。この感謝の言葉は、単なる儀式ではなく、これまでに積み重ねてきた実績に対する真摯な姿勢を示すものである。

これからの音楽への姿勢と今後の展望

こはならむは、これからの活動について「より自分自身の音楽と向き合い、自分にしか表現できないもの、自分だからこそ届けられる音楽を追求していきたい」と意気込みを語った。これは、これまでの成功体験に甘んじず、自分自身の内面から湧き上がる音楽性を探求していくという、芸術家としての深い決意表明である。歌を通して誰かの心に寄り添いたいという想いは、これからも変わりませんと強調しており、ファンとの結びつきの強さを再確認させている。

新たな一歩を踏み出す「こはならむ」を、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいとファンに向けたメッセージを送っている。今後ともよろしくお願いいたしますと呼びかけたことで、これからの活動に対する期待感が高まっている。インディーズという立場に戻ったことで、より自由な表現が可能になる一方で、責任も大きくなる。しかし、その分だけ、こはならむらしい音楽がより深く、より自由に世の中に届けられるであろう。次の活動に注目すべきである。