愛知県豊橋市のこども未来館ここにこでこども食堂フェスが開かれます。入場無料でカレーライスや麻婆丼を合わせて300食用意し、防災トイレ体験や防災お菓子バッグづくりも行われます。NPO法人えんとかくはTAISHI＆ユキとしてステージ出演し、地域のつながりを育む取り組みを支援します。

こども未来館ここにこで入場無料。 炊き出し は300食を予定し、NPO法人えんとかくは「TAISHI＆ユキ」のステージ出演を通じて協力 2026年11月27日（金）、愛知県 豊橋市 の「こども未来館ここにこ」で、「 こども食堂 フェス」が開かれます。

主催は、とよはしこども食堂ねっとわーくです。 特定非営利活動法人えんとかくは、ステージ出演を通じて本フェスに協力します。 当日は、同法人理事長の脇本泰志が「TAISHI＆ユキ」として出演予定です。 食事をきっかけに顔を合わせ、子どもや保護者が地域の人と話せることも、こども食堂の大切な役割です。

Also read 業界最速50TOPSのNPUと、12コアのCPUを実現した「Ryzen AI 300」のカラクリ

主催者がこのフェスで目指すのは、当日を楽しんだ家族が「近くにも、こんな場所があるんだ」「今度行ってみよう」と思えること。 子どもたちにとっては、地域に顔を知っている大人が増え、保護者にとっては、困ったときに話を聞いてもらえる人や場所を知る機会になります。 会場では、カレーライスと麻婆丼を合わせて300食用意する予定です。 防災トイレの体験や、防災お菓子バッグづくりも行われます。

Advertisement

炊き出しは、地域の人たちが役割を分けて大人数の食事を用意する機会でもあります。 食堂や地域の団体、行政、学校、企業など、普段は別々の場所で活動する人たちが顔を合わせることで、いざという時にも声をかけ合える関係を育てます。 ・入場：無料。 炊き出しはこども無料、18歳以上は協力金300円。 ゲームカードは100円・主催：とよはしこども食堂ねっとわーく