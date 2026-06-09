こどもまんなか社会の実現に向けた政府の実行計画、関係省庁に迅速な対応を要請

政府は、青少年のインターネット環境整備やこどもの自殺対策、企業支援など「こどもまんなか社会」実現に向けた実行計画を決定。関係省庁には連携と迅速な実施が求められる。

政府は「健やかで質の高い成育環境の提供」の一環として、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備を急ぐ必要がある。 こども家庭庁 、総務省、経済産業省などの関係省庁が連携し、検討を加速させることが求められる。

また「困難な状況にあるこどもたちのニーズの発見と、地域一体の支援」については、こども・若者の自殺が深刻な課題として重く受け止められ、「こどもの自殺対策緊急強化プラン」の改訂を見据え、各府省庁のこれまでの取組を洗い出し、ＳＯＳを発しているこどもたちが現場で確実に支援につながる体制を整えるべきだ。 さらにヤングケアラー等の困難を抱える若者にアプローチできる体制づくりや、プレコンセプションケアの推進にも取り組む必要がある。

「産・官・学の総力を挙げたこどもまんなか社会の実現」に関しては、企業等の活力をいかしつつ、ベビーシッター、家事・育児支援サービス、小学生の放課後の居場所などの多様な家庭、働き方に応じた支援について、質と安全性を確保しながら、利用のハードルを下げる取組を加速させるべきである。 企業の取組は、人材の維持・確保、事業拡大を可能にし、企業の持続的な成長へとつながる「未来への投資」でもある。 企業の支援と成長の好循環を強化するため「こどもとともに成長する企業構想」を強力に推進することが求められる。

関係省庁が連携した体制を構築し、金融機関と連携した支援や、企業経営へのインセンティブ措置、認定制度や人的資本経営における情報開示の位置づけの明確化等、企業や投資家がこども・子育て支援に投資しやすい環境を整え、着実に成果を出すよう関係大臣は本日決定した実行計画に基づいて、連携して、スピード感を持って、着実に成果を出すべきである





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