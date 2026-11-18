こども家庭庁が開発中の性犯罪歴確認システムに深刻な脆弱性を確認したが、データ未投入により情報漏えいはなかった。法律は予定通り12月25日に施行される。

こども家庭庁 は、政府全体で実施したAIによる点検の結果、現在開発中の「 性犯罪歴確認システム 」に複数の深刻な脆弱性が確認されたと明らかにしました。ただし、開発中のシステムには具体的な個人情報やデータが一切投入されていなかったため、情報漏えいの被害は生じていません。このシステムは、児童養護施設や学校、保育所などの職員が過去に性犯罪歴を持つ人物ではないかを検索するためのものです。

こども家庭庁の担当者は18日夕方、システムの詳細と現状について記者会見を行いました。担当者によれば、AIを用いた自動チェックによりシステムの不具合や攻撃に対する隙間が見つかりましたが、実データが格納されていないためセキュリティ侵害には至っていません。このため、システムの実装状況そのものには問題ないと判断し、運用開始の延期は行わない方針を示しています。

Also read 『スプラトゥーン3』明日のアプデで、「Xマッチに2人で参加できる」機能が試験導入へ。フレンドと一緒にXPチャレンジ

性犯罪歴確認システムの運用時期については、現時点では具体的な日程を公表できないとしました。「システム運用開始時期のお知らせは困難であり、一定の期間を要する」と述べ、新たなシステムを開発するのか既存のシステムを改善するのかを含め、検討が必要な状況であることを示唆しました。これにより、事業者側がシステムを活用して職員の犯歴を確認できる時期は未定となっています。

一方で、こども性暴力防止法自体は、予定通り今年12月25日に施行されます。この法律は、こどもへの性暴力を許さない社会づくりを目的としており、学校や保育所、幼稚園、児童養護施設に対し、職員の研修実施や性暴力事案発生時の相談体制構築を義務付けています。塾やスポーツクラブなどの施設も、これらの施設と同等の対策を講じることで国の認証を受けることが可能です。

Advertisement

性犯罪歴の確認方法については、システムが利用可能になるまでの代替案が急務となっています。こども家庭庁は12月初旬にも、システムを使わない代替策を公表する予定です。事業者の負担を軽減しながら、紙での申請も含めた検討を進めていますが、紙媒体の運用は情報漏えいのリスクが高まるため、既存のツールを組み合わせるなどの混合運用も視野に入れています。

法施行後の具体的な運用スケジュールは、新規採用者と現職で区分けされます。12月25日の施行後、まず学校や保育所などが新規に採用する職員の性犯罪歴確認を行います。その後、2027年4月以降、現役職員の性犯罪歴確認へと段階的に移行する計画です。全国的には約6万7000の事業者と、約280万人の現役職員が対象となっています。

280万人という膨大な数の現職職員を一斉に確認することは実務上困難なため、こども家庭庁は事業者ごとに申請時期を指定する「分散申請」制度を設けます。現職の職員については、法律に基づき3年かけて確認を完了させるスケジュールで進められます。これにより、行政の対応負担を分散させつつ、計画的に性犯罪歴のない環境整備を進める方針です。