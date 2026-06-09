こだわりの素材と職人技が光る「おむらいす亭」のオムライス

福岡発祥のオムライス専門店「おむらいす亭」は、有機素材のケチャップや幸卵を使用し、職人の手仕事で仕上げるふわとろオムライスが自慢。リーズナブルな価格で本格的な味わいを提供し、25年以上愛され続けている。

当店の看板メニューである オムライス は、厳選された素材と職人の手仕事によって生み出されます。 まず、「幸卵」と名付けられた卵は、健康で元気に育った鶏から産まれたもので、環境の良い鶏舎で愛情を込めて飼育されています。

この卵の特徴は、濃いオレンジ色の卵黄と、濃厚なコクと甘味。 それを最大限に引き出すため、ふわふわでとろけるような焼き加減に仕上げています。 また、使用するケチャップは有機栽培の完熟トマトと玉ねぎをベースに、有機原料の砂糖、香辛料、ビネガーを配合。 食塩と水以外はすべて有機素材にこだわり、酸味と塩味を抑えた甘口で、体にも環境にも優しい味わいです。

一つ一つのオムライスは、卵の割卵から始まり、ケチャップライスを丁寧に煽り、ふわとろ卵を焼き上げるまで、すべて職人の手作業で行われます。 謙虚で正直な気持ちを込め、常に最高の味をお客様に届けたいという想いが、伝統の味として受け継がれています。 デミグラスソースにもこだわり、ビーフと香味野菜の旨味、玉ねぎと果実の甘味、トマトの酸味、ルウの苦味、赤ワインとバターのコクが絶妙に調和。 じっくりと煮込むことで、深いコクと旨味が広がる、洋食屋の本格的な味わいを実現しました。

このソースは、ふわとろ卵との相性が抜群で、一度食べたら忘れられない美味しさです。

「おむらいす亭」の誕生は、大阪梅田のオムライス専門店で、ほぼ女性客が20人近く並んでいる光景に衝撃を受けたことがきっかけです。 九州福岡の地にも、オムライス専門店を作りたいと考え、懐かしの洋食屋さんをコンセプトに、当時1,000円近くしたオムライスを500円前後のリーズナブルな価格で提供するお店としてスタートしました。1号店から25年以上運営し、ショッピングセンター内で親しまれています。2024年春からは洋メシブランドとして、日本生まれの洋食メニューを刷新。

ハヤシライスやハンバーグなどのセットメニューも加え、さらに多くのお客様に楽しんでいただけるようになりました





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オムライス 有機 幸卵 デミグラスソース 福岡

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