旧約聖書に登場するノアの箱舟を探してトルコで船のような形状の地形を調べている調査チームが、聖書の記述と年代が一致する木片を発見したと発表した。 アメリカを拠点とするノアズ・アーク・スキャンズの調査団は

11月に入って調査団は、人間の道具が使われた痕跡があるという複数の木片の画像を本誌に提供した。 ある考古学教授は「非常に古い」木片のようだとの見方を示し、「最も重要な発見の一つ」と形容。

このうち一片については「明らかに人が加工した痕跡」があるとコメントした。

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「つまり、ノアの洪水の伝統の年代と一致する」とジョーンズはFOXニュースに語り、「従って、我々は正しい年代にいる」と強調した。 本誌はノアズ・アーク・スキャンズの発見について、独自の検証は行っていない。 今回の調査に関する最終報告書は来年4月下旬か5月に発表される見通し。 調査団を率いるトルコのシヴァス・ジュムフリエト大学のジェンケル・アティラ教授は、本誌にこう語っている。

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「地面から（木片を）取り出して手に取った時は、本当に興奮した。 かなり深い場所で見つかったので、現代のものではあり得ないことはすぐに分かった」。 ドゥルプナル地形はトルコ東部のアララト山南部にあり、船のような形をしていることから長年にわたり、ノアの箱舟を探そうとする人々を魅了してきた。 旧約聖書の創世記（8章4節）には、大洪水が引くと「箱舟はアララトの山々にとどまった」と記されている。