くるり岸田繁、ホルン奏者米﨑星奈と結婚を発表

ミュージシャンくるり岸田繁が50歳でホルン奏者米﨑星奈と結婚したことを発表した。2017年京都音楽博覧会で出会い、互いを尊敬するパートナーとして新たな一歩を踏み出す。

ミュージシャンの 岸田繁 （50）が、 ホルン 奏者の 米﨑星奈 との結婚を正式に発表した。岸田は所属バンド くるり のnoteで、米﨑との結婚を報告したことを明かした。両者は音楽を通じて出会い、互いを尊敬し合う関係へと発展したという。

米﨑星奈も自身のSNSを更新し、結婚の報告を行った。彼女は岸田に対して「心優しくて男気のある、大好きな人です」と愛情を込めて表現した。一緒にいる時間が楽しいと感じ、幸せだと綴っている。

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公開されたツーショット写真には、ギターとホルンの協奏演奏をする姿や、笑顔でバスタブに入る親密な様子が映っていた。ファンや関係者から祝福のの声が挙がっている状況だ。

2017年京都音楽博覧会での出会い

両者の出会いのきっかけは、2017年に行われた京都音楽博覧会の現場にあった。岸田はnoteの中で、リハーサル中に米﨑が奏でるホルンの音色に一聴惚れたことを明かしている。終演後、「良い音だねぇ」と声を掛けたことが記憶に残っているという。

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この出来事をきっかけに交流が始まり、やがて恋人同士へと関係が進んだ。岸田は米﨑を「尊敬する音楽家であり、親友のひとりであり、恋人でもあり、とても賢明な相談相手でもあります」と評した。また、彼女が心優しい人物であることを強調している。

再婚であることと私生活への配慮

岸田は、自分と米﨑がともに初婚ではないことを明らかにした。50歳になった岸田自身を含め、2人はこれまでの人生をそれぞれの歩んで来たという。過去の結婚経験や家族構成については、プライバシー保護の観点から詳細な説明を控える意向を示した。

岸田は、以前の結婚や家族に関する話は自分たちだけの問題であると指摘し、詳しい話をするつもりはないと伝えた。両者の過去の経験は、現在の関係性を否定するものではなく、むしろ互いを理解する基盤となっている可能性がある。

メディアへの要請と今後の活動

岸田は、子どもたちを含む家族への直接の問い合わせや、私生活についての憶測の拡散を慎むよう求めた。それぞれの生活を尊重していただくことが大切だと訴えている。メディア関係者やファンに対し、プライバシーを侵害しない行動を求めている状況だ。

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この結婚報告により、両者の今後の活動にも注目が集まっている。音楽的なコラボレーションや、新しいプロジェクトの実現の可能性も示唆される。岸田と米﨑は、互いのキャリアを尊重しつつ、新たな家族としての生活を送っていくことになる。