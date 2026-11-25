回転寿司チェーンのくら寿司は11月25日、人気キャラクターちいかわのオリジナル寿司皿を巡る公式LINE抽選が開始から数時間で全100万枠が埋まったため、予定期間前に全店での抽選を終了した。当初12日間予定だったが、SNS上では不公平感を指摘する声が相次いでいる。

回転寿司チェーンの くら寿司 は11月25日、同日午前11時から開始した人気キャラクター「 ちいかわ 」のオリジナル 寿司皿 が当たる公式 LINE抽選 について、全店舗で合計100万個の当選枠がすべて埋まったため、予定期間前ながら全店での抽選を終了したと発表した。

抽選開始直後の25日午前11時には、Xのトレンドに一時「くら寿司」「皿の抽選」といったワードが入るなど大きな注目を集めたが、12日間の予定が初日で終了する形となり、SNS上では仕組みに対する不満の声が相次いでいる。 予定期間を待たず初日で100万枠が埋まり… くら寿司は11月25日午後、「ちいかわオリジナル皿 全店当選数到達に伴う抽選終了のご案内」と題したお知らせを公開した。 同社はホームページ内でも案内していた通り、この企画は「各店舗の規定の当選数に達し次第終了」となる仕組みを採用していると説明。

Advertisement

そのうえで「非常にたくさんのお客様の参加もあり、このたび全店舗にて合計 100万個の当選枠がすべて埋まりましたため、予定期間前ではございますが、全店での抽選を終了とさせていただきました」と報告した。 あわせて「ご参加をご検討いただいていたお客様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」「多くの皆様にご参加いただきましたこと、改めて御礼申し上げます」と謝罪と感謝を記している。 抽選期間は当初、11月25日午前11時から12月6日午後8時までの12日間を予定していた。