くら寿司とよしもと漫才劇場がコラボ 11月13日から関西2府4県で1年間キャンペーン

よしもと漫才劇場とくら寿司のコラボキャンペーンが11月13日から1年間、関西2府4県の店舗で展開される。芸人プロデュースの新メニューも順次登場する予定だ。

よしもと漫才劇場 （マンゲキ）と回転寿司チェーンの くら寿司 がタッグを組むコラボキャンペーンの発表会見が9日、大阪市内で行われた。キャンペーンは11月13日から1年間、 関西2府4県 の くら寿司 店舗で展開される。会見には、 豪快キャプテン 、 天才ピアニスト 、 フースーヤ 、 ジョックロック の4組が出席した。

進行役は天才ピアニストの竹内知咲が務めた。竹内は、自身の制服姿について周囲から似合っていると言われたことを笑いに変え、和やかな空気で会見が始まった。今回の企画は、芸人が関わるメニューを店舗で提供する点に特徴がある。

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11月13日から1年間、関西2府4県で展開

くら寿司とよしもと漫才劇場のコラボキャンペーンは、11月13日から1年間、関西2府4県のくら寿司店舗で実施される。対象は関西の店舗に限られており、期間中は関西の来店客が中心的な接点になる見込みだ。

コラボ企画の一環として、芸人がプロデュースした新メニューが登場する。商品はキャンペーン期間を通じて段階的に投入される計画で、まず来春に豪快キャプテンと天才ピアニストによるコラボ商品が関西2府4県の店舗に並ぶ予定だ。

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その後は、ジョックロックとフースーヤによる新商品の販売が予定されている。出演4組それぞれが商品づくりに関わることで、組ごとに異なる味わいの料理が楽しめる構成になっている。

発表会見で示された計画は、出演芸人の個性を料理に反映させる仕組みを軸としている。来店客は、芸人の名前を手がかりに店舗を訪れる楽しみ方もできるだろう。

芸人4組がメニューへの思いを語る

豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラは、トロサーモンが大好物だと明かした。そのうえで、くら寿司のハンバーグも非常においしいと感想を述べ、冗談めかして山下ハンバリングゴリラを名乗ろうかと語った。

ジョックロックの福本ユウショウは、自身の髪型では面接で即不合格になるだろうと笑いを誘った。一方で、焼きはらすを初めて食べたときは衝撃を受けたと振り返り、メニューへの強い印象を語った。

相方のゆうじろーは、リーゼントヘアがトレードマークだと説明した。さらに、自分だけ帽子をかぶっていないことを気にする発言をすると、周囲から髪を白く染めて帽子のように見せてはどうかという案や、帽子の前部分をカットしてリーゼントを外に出してはどうかという案が次々と出された。

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こうしたやり取りは、芸人同士の掛け合いが会見の雰囲気を支えていたことを示している。食や見た目をめぐる自虐やアイデアの応酬が、今回のコラボの親しみやすさを伝える場面になった。

来春の新商品と今後の販売スケジュール

今回のコラボでは、来春に豪快キャプテンと天才ピアニストのコラボ商品が関西2府4県の店舗に登場することが明らかになった。芸人の企画が形になる最初の商品として、会見でも注目を集める位置づけだ。

その後、ジョックロックとフースーヤによる新商品が販売される予定だと示された。出演4組の商品が順番に届けられることで、キャンペーン1年間を通して店舗に新たな話題が生まれる構図になっている。

販売対象となる地域は関西2府4県で、対象店舗は同地域のくら寿司店舗に限られる。来店前に店舗の取り扱い状況を確認するなど、利用者側の準備も役立つと考えられる。

今回の発表は、よしもと漫才劇場とくら寿司が関西の地域性を生かして協力するプロジェクトの全体像を示した。キャンペーンの開始日と期間、商品の投入順序がはっきりしたことで、関西の食と笑いを結びつける取り組みとして今後の展開が具体的に見えてきた。