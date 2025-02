きょうの猫村さん×コーラル アンド タスク コラボ第5弾、猫の日にフェルトアイテムも登場

2020年から始まった刺繍ブランド、コーラル アンド タスクと人気漫画『きょうの猫村さん』のコラボレーションは、第5弾を2月22日「猫の日」にリリース。フェルト素材を採用したグッズが初登場し、猫村さんの世界観がより深く表現される。

2020年にスタートした、ニューヨーク・ブルックリン発の刺繍ブランド〈コーラル アンド タスク〉と、ほしよりこの人気Web漫画『きょうの猫村さん』のコラボレーション第5弾が2月22日、猫の日にリリースされる。今回は、初めてフェルト素材を採用したアイテムも加わり、繊細な刺繍で表現する猫村さんの世界観が、さらにその輪を広げていく。 待望の新アイテムは、フェルト素材を使用したフェルトバスケット、フェルトドール、フェルトカードに加え、ポケット付きリネントートバッグ、リネンナプキンの計5アイテム。〈コーラル アンド タスク〉デザイナーのステファニー・ハウズリーとほしよりこがアイデアを出し合って製作した。 photo by Will Ellis for Coral & Tusk\「今回のコレクションでは、アイテムの幅を広げ、これまでのコラボでは使ったことのないフェルト素材にもチャレンジしました。今回いくつかのアイテムを立体的に表現したので、より生き生きとした猫村さんに仕上がっています。 まずはじめに、フェルト素材のバスケット、オブジェやカードなど〈コーラル アンド

タスク〉として近年発表し、とても好評を得たアイテムをアイディアのベースに、猫村さんとのコラボではどのように表現できるか、そんな話し合いからはじまりました





