TBSの朝のバラエティー『ラヴィット！』（月～金 前8：00）のゴールデンタイム特番『ゴールデンラヴィット！』が、きょう26日午後8時54分から放送される。

月曜から金曜までの曜日チームに、豪華ゲストによる一夜限りの“ゴールデンチーム”が加わり、合計6チームが賞金100万円をかけて対決する今回。 オープニングを飾るのは「ちょうど3分の時に歌っていたらダメよゲーム」。

サンボマスターの山口隆・木内泰史に加え、映画『VIVANT』から参戦する珠城りょう・西山潤・富栄ドラムも熱唱。 ただし、ちょうど3分の時に歌っていた人にはビリビリが。 開始早々、その餌食になってしまうのは誰なのか。 さらに、「歌詞発見クイズ」では上白石萌音＆Snow Man向井康二が名曲を熱唱。

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上白石はいきものがかりの「ありがとう」を、向井がback numberの「クリスマスソング」を歌い上げる。 スタジオ出演者たちは、2人が歌う歌詞の中に潜むワードを見つけ出せるのか。 後半戦の目玉となるクイズ企画「THEターゲット6」では、サッカー元日本代表の稲本潤一・佐藤寿人、バレーボール界から元日本代表の栗原恵・清水邦広、卓球界から東京2020オリンピックでの混合ダブルス金メダルペア水谷隼・伊藤美誠が登場。 世界を舞台に活躍してきたレジェンドアスリート6人が、それぞれのチームとタッグを組み、大逆転を狙う。