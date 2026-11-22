歌手きゃりーぱみゅぱみゅが、愛娘からの意外な呼びかけに困惑し、保育園で知らぬ間にファンが広がっていた真相を明かした。子供特有の無邪気な言動とヒット曲の意外な波及効果について詳述する。

歌手の きゃりーぱみゅぱみゅ （33）は、22日に放送された TOKYO FM のラジオ番組「 きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0～ Touch Your Heart ～」（日曜日午後0時30分）に出演し、3歳になる愛娘の無邪気な日常や意外な言動について明かした。彼女は、娘から投げかけられたある質問をきっかけに、自分が子供の世界でどのように認知されているのか、そしてその意外な広がりに直面することになった経緯を語った。

「ぱみゅぱみゅ」呼びに困惑 認知経路の謎

きゃりーぱみゅぱみゅが最も驚いたエピソードは、愛娘がドライヤーで髪を乾かしている最中に彼女へ投げかけた質問であった。その瞬間、娘は母親である自分のことを「ママ、ぱみゅぱみゅ？」と問いかけてきたという。このドラマチックな展開に対し、番組のパートナーである横澤孝顕は大きな興奮を示したが、当事者であるきゃりー自身は複雑な心境に包まれたと振り返る。

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通常の社会生活や芸能活動の現場において、彼女を直接「ぱみゅぱみゅ」と呼ぶ人物はほとんど存在しないのが現状である。仕事場では「きゃりーちゃん」と呼ばれたり、「ぱみゅ」と略して呼ぶ人はいるものの、フルネームの愛称である「ぱみゅぱみゅ」で呼ばれる機会は極めて稀である。そのため、娘がなぜその呼び方を知り得たのかという点に、彼女は強い疑問を抱いていた。

きゃりーは、この現象の背景には保育園での情報伝達が関係している可能性が高いと考えている。園児同士や子供と保護者の間で、「何々ちゃんのお母さん、ぱみゅぱみゅなんだよ」といった話が広がった結果、娘がその呼び方を覚え、母親に対して使っていたのではないかと推測している。子供たちの間での噂や情報共有のスピードの速さに、改めて驚きを隠せない様子だ。

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ヒット曲が園児のコミュニケーションツールに

さらにきゃりーは、娘の園生活における行動が、自身の代表曲と密接に関連していることを夫から知らされた。娘は保育の先生に対して、独特な呼びかけ方をしているという報告を受けたのだ。具体的には、「ちぇんちぇー（先生）、にんじゃ～。にんじゃバンバン！」というフレーズを使って、先生と遊んだりコミュニケーションを取ろうとする姿が確認されている。

この言動は、2011年に大ヒットを記録し、社会現象を巻き起こした代表作「にんじゃりばんばん」の歌詞を想起させるものである。幼い子供であっても、一度耳にしたメロディやフレーズを記憶し、日常生活の様々な場面で無意識のうちに再現したり、遊びの要素として取り入れたりする傾向があることが、このエピソードからもうかがえる。

また、昼休憩の時間にも特筆すべき行動が報告されている。他の園児たちが静かに午睡をとっている際に、娘は「ぽんぽん、うぇいうぇいうぇい」と大きな声で歌い上げるという。これもまた、きゃりーのパフォーマンスとして知られる楽曲「PONPONPON」の印象的なサビの部分である。静寂を保つべき場面で、自分が知っている曲のリズムに合わせて歌うという、子供特有の純粋かつ大胆な行動が垣間見える。

保育現場からの報告が明らかにする意外な認知

これらの娘の言動は、きゃりー自身にとっては新鮮な発見であったが、保育現場ではすでに彼女のプロフェッショナルな一面と、子供たちからの人気ぶりが把握されていた可能性がある。保育の先生方が、保護者である歌手の子女であるという背景を理解した上で、その子供が保護者のイメージや作品と重ね合わせて接している状況が、報告を通じて浮かび上がってきた。

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特に「にんじゃりばんばん」や「PONPONPON」のような、ビジュアルとサウンドが強烈な印象を残す楽曲は、子供たちの記憶に残りやすく、遊びの文化としても定着しやすい性質を持っている。保育園という、子供たちが社会性や言葉の使い方を学ぶ場において、これらの楽曲のフレーズが独自のコミュニケーションツールとして機能しているのは、ある意味で必然的な結果ともいえよう。

きゃりーぱみゅぱみゅは、夫を通じて伝えられたこれらのエピソードを聞き、自分の作品が子供たちの生活の中に深く浸透し、彼らの遊びや会話の中に生きていることに改めて気づかされた。一般のメディアやステージ上では「きゃりーちゃん」と呼ばれても、子供たちの間では「ぱみゅぱみゅ」として、あるいは「にんじゃ」として認識されているという、二重の認知構造が存在している現実を、このラジオ番組を通じて共有することになった。