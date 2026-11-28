がん遺伝子パネル検査は保険適用されているが、受検者は年間約2万5000人と新規がん罹患数の2.6％にとどまっている。保険適用の条件は標準治療終了後などに限られているため、患者団体や医学会は早期の受検を可能にする条件の見直しを国に求めている。標準治療前に検査を受けることで死亡リスクを低下させる可能性が示されている。

がん患者の遺伝子に生じた変異を網羅的に解析し、最適な治療の提案につなげる「 がん遺伝子パネル検査 」。2019年に 保険適用 されたが、受検者数は年間約2万5000人、新規がん罹患（りかん）数の2.6％にとどまる。

最大の理由は、検査を受ける条件の厳しさだ。 保険診療ではその対象が原則、標準治療を終えた人か、終える見込みの人、もしくは適合する標準治療が存在しない人に限られる。 患者団体や医学会は、適切なタイミングで検査を受けられるよう受検条件の見直しを国に求めている。 ――がん遺伝子パネル検査を受けることは、最新の治療の提案につながる可能性が高まると言われています。

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以前のがん治療では、抗がん剤治療や手術といった標準治療がある場合、わざわざ遺伝子パネル検査を受ける意味がなかった。 仮にがん遺伝子の変異を解析できても、対応する治療薬がないケースが多かったからだ。 しかし近年は状況が一変している。 保険適用外の既承認薬や薬事未承認の有望な新薬候補（治験薬）が次々と登場しており、早期に検査を受ければ最新の治療にアクセスできるチャンスが大きく広がる。