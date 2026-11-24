ローソンのからあげクン黄金チキン味と黄金チキンレッド味が12月1日から全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で発売される。佐野と川栄が出演する新テレビCMでは、クリスマスをテーマに商品の魅力とおトクなキャンペーンが伝えられている。

ローソン は、からあげクンの新商品「 からあげクン黄金チキン味 ＆ 黄金チキンレッド味 」を12月1日から全国の ローソン 店舗（一部店舗を除く）で発売する。発売に合わせて公開された テレビCM には、佐野と川栄が出演している。

CMでは、佐野がからあげクンを一口食べた瞬間にサンタクロースへと変身する様子が描かれている。佐野は特注のサンタクロースの衣装をスマートに着こなし、「クリスマスの味！」と歓声をあげる笑顔を見せる。

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からあげクン黄金チキン味のテレビCMはどんな構成か

CMの最大の見どころは、佐野の表情豊かなリアクションである。商品を口にした佐野が見せる変化が、映像全体の流れを引っ張る役割を担っている。

川栄は、佐野に絶妙なタイミングで商品を差し出し、笑顔でおトクなキャンペーンをアピールする。川栄のチャーミングな演技も、CMの重要なポイントとなっている。

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2人のテンポのよい軽快な掛け合いに加え、からあげクンの妖精が引くソリに乗って夜空へ飛び立つダイナミックなラストシーンが収められている。変身から飛行までの流れで、クリスマスの雰囲気を一本の映像にまとめた構成である。

撮影後のインタビューでは、佐野が新商品を一足早く味わった感想を語っている。佐野は、スパイスとハーブの香りが広がりジューシーだと述べ、お気に入りに追加されたと絶賛した。

佐野と川栄が語った新商品の味わいと思い

川栄は新商品について、何個でもパクパク食べられると話し、店長おすすめだと笑顔で太鼓判を押した。佐野と川栄の両者が、味わいを高く評価している。

CMの変身シーンにちなみ、1日だけ変身できるならどうするかと問われると、佐野は男の憧れであるヘラクレスオオカブトになって戦いたいと熱弁した。変身の題材を昆虫の王者に重ねた発言として、インタビューの中でも印象的な場面となった。

一方、川栄は子どもに戻って、クリスマスの朝に枕元にプレゼントがある経験をしたいと明かした。商品の話題からクリスマスの思い出へと話が広がり、CMが描くクリスマスの世界観と重なる発言である。

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川栄は、クリスマスの気分を味わえたことと、黄金チキン味のからあげクンを食べられたことがうれしかったと振り返っている。黄金チキン味が出るとクリスマスだと感じるとも述べ、ぜひ多くの人に食べてもらいたいと呼びかけた。

黄金チキン味の発売日と店舗での販売概要

からあげクン黄金チキン味と黄金チキンレッド味は、12月1日から全国のローソン店舗で発売される。販売対象はローソン店舗のうち一部店舗を除くとされており、購入を考えている人は事前に取り扱いの有無を確認する必要がある。

今回発売されるのは、黄金チキン味と黄金チキンレッド味の2種類である。ローソンが全国の店舗で展開する販売網を通じて、両味が同時に提供される。

CMで紹介されたおトクなキャンペーンの具体的な内容や期間については、今回の元記事では示されていない。キャンペーンの詳細を知りたい人は、ローソンの公式発表などの一次情報を確認することが望ましい。

12月1日の発売開始以降、クリスマスシーズンの店頭で新商品がどの程度の注目を集めるかは、今後の販売動向で明らかになる見通しである。