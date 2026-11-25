お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（43）が24日深夜放送のテレビ朝日「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に相

この日はダイアンと縁の深いゲストとお酒を酌み交わしながら本音でトークする「居酒屋津田」企画。20年来の後輩である「かまいたち」がコンビそろって登場。2組はともに2018年に上京した。

そんな中、転機となったのが同局の「ロンドンハーツ」だったという。2019年に、津田篤宏とともに、濱家が「何か違う2人」というテーマで「東京にハマってない芸人」のくくりで特集されたことだった。 当時は「辛かったですけど、あの日」と濱家。

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「でも、あれなかったと思ったら怖いっすね」としみじみ。 番組VTRで当時を振り返るも「嫌やったなー」ともらし、「僕、めっちゃバレたくないと思ってたんですよ。 こっちに矢印向いた時に、何かできる人間じゃないっていうのを自分でも重々承知してたんで。 いじられたことも一切なかったから。

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ひた隠しにしてたんですよ」と回顧した。 ひな壇には山内の姿も。

「スタジオ入った瞬間に、山内がおったことがめっちゃ腹立って。 “お前、事前に言っとけよ、こいつ”と思って。 同じようにみんなで笑いながらやってる（山内を見て）、腹立つわけですよ。 “できへんの、わかってるやろ、お前”っていう」と、当時の複雑な心境を明かして笑いを誘った。