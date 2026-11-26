Nintendo Switch 2向け『The Ascent「アセント」 アルティメットエディション』の先行プレイレポートをお届けする。

』では、そうした「Legacy Patch」の内容がすべて含まれている。 さらに、本エディションには既存の3種類のDLCパックもすべて収録。 クリア後の物語を描いた「Cyber Heist」も含まれており、総額約2000円相当のコンテンツがあらかじめ用意されているわけだ。

『アセント』を遊ぶうえで、最高の環境が揃ったエディションといえるだろう。 本作の戦闘は、見下ろし視点のツインスティック・シューティングを基本としている。 操作系統は慣れるまでやや複雑だが、習得さえすれば多彩なアクションを繰り出せることができる。 たとえば、しゃがみ動作を使えば遮蔽物に身を隠せるだけではなく、しゃがみ状態から「射撃の高さを変更」することで、遮蔽物越しに敵への攻撃も可能。

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こうした高低も含めた立体的なシューティング体験は『アセント』の特徴の一つとなっている。 こうしたシステムだけを聞くと、主人公が一方的に敵を打ち倒すだけのゲームに聞こえるかもしれない。 しかし、本作の戦闘はしっかりと難しい。 敵も同様に遮蔽物を巧みに利用してプレイヤーを追い詰めてくるうえ、ときには大群となって四方八方から波状に押し寄せて襲いかかってくる。