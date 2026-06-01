『Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-New Dawn-』の最新公演が上演！ キース役・稲垣成弥さん×ディノ役・安里勇哉さん×ブラッド役・馬場良馬さん鼎談インタビュー

かつて「ミラクルトリオ」と呼ばれた3人が再会！ それぞれが出した答えとは──『 Action Stage 「 エリオスライジングヒーローズ 」- New Dawn -』キース役・ 稲垣成弥 さん×ディノ役・ 安里勇哉 さん×ブラッド役・ 馬場良馬 さん鼎談インタビュー アプリゲーム『 エリオスライジングヒーローズ 』の舞台化企画の最新公演『 Action Stage 「 エリオスライジングヒーローズ 」- New Dawn -』が2026年7月3日（金）～12日（日）に東京・シアターGロッソ、7月18日（土）～20日（月・祝）に京都劇場にて上演！

高エネルギー体【サブスタンス】を狙う敵対組織【イクリプス】から大都市・ニューミリオンを守るために戦う『ヒーロー』たち。 かつてアカデミー時代からの同期として共に行動していたディノが殉職するも、その事実を受け止めきれないキース。 そんな彼を見守りながらも抱いている疑念を解明するために行動するブラッド──そんな中、ニューミリオンに何度も交戦している強敵『ゼロ』が襲来します。 それをきっかけに同期3人の時計の針が再び動き出して……。

僕が印象に残っているのは、昨年8月に行われた『Action Stage「エリオスライジングヒーローズ」-SUMMER FESTIVAL-』というライブ公演です。 ブラッドの幻影として登場したのがあまりにも衝撃的で（笑）。 キースとディノとブラッドの三人は「ミラクルトリオ」と呼ばれていますが、過去にディノはキースとブラッドを引き込んで、一緒に【HELIOS】（【サブスタンス】の対策や研究を行う機関）で『ヒーロー』として活動していました。

そんな気が合う三人の関係性を演じる上で、キースが成弥、馬場良がブラッドだったからこそ、余計な気遣いなどまったくなく、自然と接することができました。 どのキャラクターにもドラマがあって……今回は「ミラクルトリオ」を中心に描かれるわけですが、二作目の「THE WEST」で登場したキースにとって今回が節目となる大切なお話です。 厚みがあって人情味があって、魅力的なところが『エリオスライジングヒーローズ』の素晴らしさやおもしろさだと思います





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