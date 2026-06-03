お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件第2期

藤宮周と椎名真昼は高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、2人は未だにドキドキしっぱなし。そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。

藤宮周と椎名真昼は、高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。 手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、2人は未だにドキドキしっぱなし。 そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。

二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く。

作品名お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件第2期放送形態TVアニメシリーズお隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件スケジュール2026年4月3日（金）～TOKYOMXほかキャスト藤宮周：坂泰斗椎名真昼：石見舞菜香赤澤樹：八代拓白河千歳：白石晴香木戸彩香：高野麻里佳スタッフ原作：佐伯さん（GA文庫／SBクリエイティブ刊）キャラクター原案：はねこと監督：熊野千尋シリーズ構成：大知慶一郎キャラクターデザイン：野口孝行サブキャラクターデザイン：倉橋N濘プロップデザイン：新谷真昼色彩設計：鈴木ようこ美術監督：河合良介（キューン・プラント）撮影監督：上條智也（projectNo.9）編集：三嶋章紀（三嶋編集室）音楽：日向萌制作：projectNo.9主題歌OP：「君は恋人」オーイシマサヨシ公開開始年＆季節2026春アニメ電子書籍『お隣の天使様にいつの間に…





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お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 第2期 TVアニメシリーズ 2026年4月3日 TOKYOMX

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