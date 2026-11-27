お笑い芸人のあべこうじ（51）が都内で車を運転中、歩行者の男性に衝突してけがをさせ、そのまま立ち去った疑いがあるとして、警視庁野方署が自動車運転処罰法違反（過… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

お笑い芸人の あべこうじ （51）が都内で車を運転中、歩行者の男性に衝突してけがをさせ、そのまま立ち去った疑いがあるとして、 警視庁野方署 が自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ ひき逃げ ）の疑いで事情聴取していることが27日、関係者などへの取材で分かった。

関係者によると、あべは26日午後3時半ごろ、東京都中野区野方駅近くの商店街の一方通行の道路を車で走行中、20代男性を追い抜こす際に車の左サイドミラーが男性の右ひじに接触し、けがを負わせた疑い。 その後に現場を立ち去ったとみられる。 現場は制限速度20キロの道路で当時、20キロ以下で走っており、男性は軽傷だという。 あべは「鈍い音がして、ルームミラーで後ろを確認したけど、何ともなかったので、そのまま走り去った」「左側のミラーがたたまれていていることに、しばらく走って左折するときに気づいた」と任意の調べに話しているという。

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◆あべこうじ 1975年（昭50）2月19日、横浜市生まれ。96年NSC（吉本総合芸能学院）東京校入学。01年ごろからピン芸人として活動。10年にピン芸人日本一決定戦「R－1ぐらんぷり」優勝。 日本テレビ系「エンタの神様」やフジテレビ系「爆笑レッドカーペット」などで活躍した。14年に元モーニング娘。 のリーダー高橋愛と結婚。23年に青森県弘前市にある日帰り温泉を買収している。 血液型O。