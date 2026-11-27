新作の発売に備えて節約したい、でもゲームは遊びたい。そんな願いを、お得なゲームセールで叶えてみてはいかがですか。

アクション要素をスイッチ2で楽しみたいなら、HD-2Dで描かれる世界を冒険するアクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』（3,278円）や、オープンワールドと高難易度アクションを融合させた『ELDEN RING Tarnished Edition』（6,578円）が候補に入ります。

さらに、一騎当千の戦いを味わえる『真・三國無双 ORIGINS』（6,028円）では、無数の兵士をなぎ倒す爽快感と、武将との手に汗握る戦いの双方を楽しむことができます。 一味違う喧嘩アクションを満喫したい人は、『龍が如く 極3/龍が如く3外伝 Dark Ties』（4,158円）も要チェックです。 ・『龍が如く 極3/龍が如く3外伝 Dark Ties』：4,158円 アクション性とコマンド選択型RPGを融合させた『ファイナルファンタジーVII リバース』（4,378円）は、名作を3部作で蘇らせるリメイクシリーズの2作目。

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フィールド探索や仲間との交流、迫力あるバトルなどを幅広く楽しめます。 来年発売予定の完結編に向けて、今のうちに遊んでおきたい一作です。 RPG系なら、デジモンを育て、進化させながら世界の謎に迫る『デジモンストーリー タイムストレンジャー』（4,928円）や、モンスターとの絆を軸に冒険する『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（4,158円）といった育成系RPGも悪くありません。 RPGなら『ドラクエ』も外せません。