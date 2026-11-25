サントリービバレッジ＆フードは25日、お年寄りでも飲みやすいとろみのついた緑茶を26日に発売すると発表した。飲み込む力（嚥下（えんげ）機能）が低下したお年寄りなどは「誤嚥性肺炎」を引き起こすリスクが高く、とろみの付いた緑茶で新たな選択肢を…

サントリービバレッジ＆フードは25日、お年寄りでも飲みやすいとろみのついた緑茶を26日に発売すると発表した。 飲み込む力（嚥下（えんげ）機能）が低下したお年寄りなどは「誤嚥性肺炎」を引き起こすリスクが高く、とろみの付いた緑茶で新たな選択肢を提案する。

年齢を重ねると加齢などが原因で嚥下機能が低下し、飲食物や唾液が誤って気管から肺に入り、炎症を起こす「誤嚥性肺炎」になりやすい。 飲み込みやすくするために「とろみ剤」などを使うことが多いが、適当な濃度にするための準備や調整に時間や手間がかかり、味や香りの感じ方が変わることもある。 26日に発売するのは、「サントリー緑茶 とろみの付いた伊右衛門」。 同社の緑茶ブランド「伊右衛門」と同じ茶葉をベースにした緑茶に薄いとろみをつけ、口から鼻に抜ける香りを重視した。 280ミリリットルボトル缶で、希望小売価格は200円（税抜き）。

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公式通販サイトで販売を始め、来年1月からは関東圏の病院内ローソンでも販売する予定。 開発を担当し、祖母の介護の経験もある戦略企画本部の矢野瑶子さんは、「こだわったのは伊右衛門らしい味わいと安定したとろみ。 今回の商品を第一歩として、いつまでも飲む楽しみを感じていただける世界を目指していきたい」と話した。