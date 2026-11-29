東京・お台場エリアで道に迷う韓国人観光客に対し、筆者が所持する「Galaxy Z Fold8」のGalaxy AI通訳アプリを活用して道案内を行った体験をレポートする。クイック設定パネルからの素早い起動や、折りたたみ構造を生かしたデュアル画面モード、Googleマップとのマルチウィンドウ連携がシームレスな対話を実現した。オフラインでも動作するオンデバイスAIの信頼性を含め、対面コミュニケーションの新たな可能性を探る。

お台場から有明へと続く臨海副都心の遊歩道。 大型複合商業施設やイベント会場が連なるこのエリアは、近年インバウンド（訪日外国人観光客）の姿が日常的に見られる。 筆者が取材の合間に有明アリーナ周辺を歩いていたところ、スマートフォンと冊子を手に困惑した表情で立ち尽くす旅行者の姿が目にとまった。

手元を見ると、海外旅行者向けのガイド冊子を開きつつ、現在地と目的地を把握できずに迷っている様子だ。 周辺の地理に不案内な相手に対し、複雑に入り組んだ歩行者デッキや連絡通路を言葉だけで説明するのは容易ではない。 相手の旅行者も、「ここからゆりかもめに乗ろうとしているが、最寄り駅へはどうやって行けばいいのか」と、具体的な行き方を求めてきた。 人間同士によるリアルタイムな言葉のキャッチボールが必要になる場面に直面したわけだ。

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筆者が所持している折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8」 対面コミュニケーションにおいて最も重要な要素の1つが、会話のテンポを損なわない起動性の高さだ。 どれほど翻訳精度が高くても、ホーム画面に戻ってアプリアイコンを探し回るようでは、相手に無用な気遣いやストレスを与えてしまう。 Galaxy AIの通訳アプリは、この起動導線が洗練されている。 画面最上部から下方向へスワイプすると現れる「クイック設定パネル」の中に、標準で通訳アイコンが組み込まれている。