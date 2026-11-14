おむらいす亭大分ゆめタウン別府店、11月16日に新メニュー付きでリニューアル

おむらいす亭大分ゆめタウン別府店が11月16日にリニューアルオープン。有機ケチャップ使用の鉄板焼きや新スイーツ、特別プレゼントも用意。

「 おむらいす亭 」の 大分ゆめタウン別府店 が、バラエティ豊かな新メニューを揃えて11月16日（月）に リニューアル オープンいたします。この店舗は、伝統的な オムライス の味を基盤としつつ、最新のカジュアルな食文化を取り入れた進化を遂げます。新たなステージを迎える同店では、単なる食事の場から、食の体験を深めるスペースへと変貌を遂げます。

新メニューの柱は鉄板焼きとスイーツ

今回のリニューアルの核心は、鉄板焼きオムライスなどの鉄板メニュー5品です。これらは顧客に温かく新鮮な料理を提供することを目的としています。さらに、パフェとワッフルの新スイーツ6種類が追加され、デザート選びの幅が大幅に広がりました。これらのスイーツは、写真映えを意識したカラースプレーと、シュワシュワの爽快感を持つ新フロート3種類と組み合わせて提供されます。

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また、ひとくちチキンナゲットなど、カジュアルに楽しめる軽食メニューも用意されています。これらは、訪れる皆様が気軽に立ち寄れる雰囲気づくりを支援します。メニューのラインアップは、多様なニーズに対応するために慎重に選定されており、家族連れから一人での利用まで幅広く受け入れます。特にスイーツ部門は、視覚的な魅力と味覚のバランスを重視して開発されました。

有機原料へのこだわりと職人の技

料理の品質を支えるのは、「有機」栽培された完熟トマトと玉ねぎを使用する「有機ケチャップ」です。このケチャップは、砂糖、香辛料、ビネガーにも「有機」原料を使用しており、食塩と水以外はすべて有機の原材料にこだわって作られています。環境に優しく、身体にも優しいという点において、現代の健康志向に適合した素材選びが行われています。このケチャップは、酸味と塩味を抑えた「甘口」な味わいが特徴で、オムライスのベースとして最適な選択肢となります。

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調理過程における職人仕事のこだわりも、味を支える重要な要素です。卵の割卵から始まり、ケチャップライスの煽り、ふわトロ卵の焼成に至るまで、「謙虚」かつ「正直」な姿勢で職人の「手仕事」によって調理が進められます。「常に美味しいオムライスをお客様に届けたい」という想いが日々受け継がれ、「伝統の味」として受け継がれています。この職人の技は、機械ではなく人間の感触と経験によって成り立っており、一つひとつの料理に命を吹き込みます。

デミグラスの複雑な味とオープン特典

デミグラスソースもまた、絶妙なバランスのレシピでじっくり丁寧に煮込まれています。ビーフと香味野菜の「旨味」、玉ねぎと果実の「甘味」、トマトの「酸味」、ルウの「苦味」、赤ワインとバターの「コク」が調和しており、当店自慢のふわトロ卵との相性が抜群です。これは洋食屋の「本格的なデミグラス」に仕立て上げたもので、深いコクと旨味が特徴です。このソースは、オムライスに深みを与え、顧客に満足感をもたらす重要な役割を果たします。

オープン特別記念プレゼントとしては、「卵1パック（10個入り）」と「お得なクーポン券」の2種類が用意されています。プレゼントのお渡しには条件があり、詳細はページの記載を参照する必要があります。新メニューとお得なプレゼントを通じて、新しい「おむらいす亭」を皆様にご堪能いただけることを願っています。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちております。何卒よろしくお願い申し上げます。これらの特典は、新規顧客の誘致と既存顧客の囲い込みを兼ねて準備されました。