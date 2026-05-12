おしゃべり仲間の雰囲気とアイドル的存在像を沼田のキャラクターにした第4話

第4話では、沼田がスーパーのアイドル的存在として描かれます。SNSでは、個人的にも撮影会に参加したい！という声も上がっていました。その設定についていかがでしたか？

桜が咲いていましたねのような何気ない会話でも、そういう積み重ねがおしゃべり仲間の雰囲気につながるんじゃないかと思って。 そして、お互いを知るという意味でも、自分自身がいろいろ伺いたいという気持ちもあって、皆さんとの会話を心がけていました。

特にみなとさんと崎田さんの息が合っていますよね。 崎田さんが「聞いてくださいよ」と話しかけて、みなとさんが包み込むように受け止める。 そのやりとりが、まるでお母さんと娘のようで、見ていてほっこりしますし、素敵だなと思います。 ――第4話では、沼田がスーパー「ふくとく」のアイドル的存在として描かれました。

SNSでは、「私も撮影会に参加したい！ 」という声が上がっていましたが、“アイドル的存在”という設定についていかがでしたか？ どこでアイドルになったんだろう、とは思いました（笑）。 きっかけは分からないですが、対応が丁寢な沼田でありたいと思いました。

お客さんに魚のことを聞かれて丁寧に答えていくうちに、「いい対応をしてくれる人だ」と評判になって、結果的にアイドル扱いされるようになったのかな、と想像しています。 永作さんは、本当に優しい方です。 第1話で、みなとさんがおにぎりを食べるシーンがあって、僕が何気なく「おいしそうですね」と言ったんです。 ちらし寿司のおにぎりで、見た目もきれいだったので。

そのシーンの後に僕が休憩していたら、永作さんが駆け寄ってきてくださって、「さっきのおにぎり、スタッフさんに聞いたら少し余っていたので、もらってきました。 食べてください」と渡してくださったんです。 その行動が本当にかわいらしくて。 誰に対しても分け隔てなく接してくださる、女神のような方だなという印象です。

杏花さんは、たわいない質問にも気さくに答えてくださいますし、第2話ではアドリブもたくさん入れてくださって。 それに僕が必死についていく、という場面もありました。 どちらかというと引っ張っていただいていますね。 お二人とも、とても気持ちのいい方だなと思います。

顔合わせの時から少しクールな印象もあって、話しかけづらいなと思っていましたが、こちらは“おしゃべり仲間”なので（笑）。 ニュースなどから話題を拾って話しかけてみたら、「うちで作っているトマトジュースを差し入れたので飲んでください」と言ってくださったり、いろいろお話ししてくださって。 ユーモアがあって、チャーミングな方だなと思いました。 沼田の撮影会のシーンでは、僕がフォトフレーム風の枠を持って写真を撮っていたら、松山さんが通りかかって「撮りましょうよ！

」と声をかけてくださって。 一緒に撮っていたら、永作さんも「私も入る！ 」と加わって、3人で撮影しました。 松山さんは役に入り込んで、すごく怖い顔をされていて（笑）。

いいひと幕でした。 鮮魚担当と聞いて、魚をさばくこともあるので、「本当に魚好きなの？ 」と思われるかもしれません。 ですが、魚好きにもいろいろあって。

僕自身も、食べることが好きというのはもちろんありますし、見た目の美しさや生態の面白さにも興味があります。 きっと沼田もそういう、いろいろな“好き”が混ざっている人なんじゃないかなと。 さばくことと好きであることは相反しないと思うので、その気持ちが映像を通して伝わればいいなと思っています





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