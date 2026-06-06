おしゃれにディスプレイ！3COINSのクリア収納グッズで推し活アイテムを整理整頓

3COINSから、集めたミニフィギュアやキーホルダー、缶バッジなどをおしゃれに飾れるクリア素材のディスプレイ用品が新登場。スタッキングケースやスタンド、小分けケースなど、種類ごとに最適な収納法を紹介します。

ミニフィギュアやアクリルキーホルダー、缶バッジなど、 推し活 やガチャで集めたグッズが増えて収納に困っている人へおすすめの商品が、300円ショップ「 3COINS 」から発売されています。

どれも透明でインテリアに馴染みやすく、飾りながら整理できる実用的なアイテムです。 まず、全ての面が透明な「スタッキングディスプレイケース：S」は、約高さ12×幅7.5×奥行き7.5cmの立方体に近い形状で、厚みのあるフィギュアも入りやすく、前後左右から眺められるのが特徴。 価格は税込330円。 ケース自体にシールを貼ってアレンジも楽しめます。

次に、「ディスプレイスタンド5段」は、横に並べて物を置けるスリムな5段のスタンド。 各段は深さがあり、リップなどのコスメや小さなグッズを落とさずに展示できます。 価格は税込550円。 キーホルダー専用の「キーホルダースタンド」は、細長い透明の柄に複数のキーホルダーを挂钩で吊るせます。

挂钩部分が回転するため、奥のものも取り出しやすく、全て透明なのでグッズが引き立ちます。 価格は税込660円。 缶バッジ用の「缶バッジが入る小分けケース：M」は、1つずつ仕分けできる6個入りのケース。 約縦8.5×横8.7×厚み1.8cmで、バッジの傷や汚れを防ぎ、空きスペースに立てかけてディスプレイ可能。

価格は6個入りで税込330円です。 これらの商品を活用すれば、増え続ける推しグッズを美しく保管し、インテリアとしても楽しむことができます





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