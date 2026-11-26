BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴』が28日放送。矢作兼と小木博明が富士モータースポーツミュージアムを見学し、世界最古のレースカーや希少なF1マシン、自動車技術の進化の秘密に迫る。

BS日テレ の人気番組『 おぎやはぎ の愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』の司会を務めるお笑いコンビ おぎやはぎ （ 矢作兼 ・ 小木博明 ）が、28日に放送される最新回で話題の施設へ初潜入することが決定した。番組は毎週土曜日の午後9時に放送されており、今回のテーマは2022年にオープンした「 富士モータースポーツミュージアム 」だ。富士スピードウェイの隣接地に位置するこのミュージアムは、自動車レースの歴史と技術を深掘りする貴重な場所として注目を集めている。

130年の歴史と名車40台が結集する博物館

富士モータースポーツミュージアムは、自動車レースの誕生から現代に至るまで、およそ130年にわたる歴史を展示している。館内には国内外の自動車メーカー10社が連携して提供した、実際のレースで活躍した名車約40台が集結している。これらの車両を通じて、世紀をまたいだレーシングカーの進化の軌跡や、レース技術が市販車の進化にどのような影響を与えてきたかが解説されている。

Also read 軽くて小さくて強い!? つかみ持ち・つまみ持ち特化の軽量ゲーミングマウスが17％オフ

館内を案内するのは、30年ものキャリアを持つ元カーデザイナーであり、館長を務める人物だ。初代『ハリアー』、初代『アルテッツァ』、初代『イスト』など、数々の名車のデザインを手掛けてきた経験豊富な案内人が、クルマの奥深い世界観を解説する。おぎやはぎは、この専門的な知識を持つ案内人の带领下、自動車文化の核心に触れる機会を持つ。

世界最古のレースカーが示す驚くべき技術革新

一行がまず見学したのは、世界最古のレースを走った「パナール・エ・ルバッソール タイプB2」だ。現在のレーシングカーの概念とは大きくかけ離れた外見に、司会者の矢作兼も「え？これレース車？」と驚きの声を上げた。この伝説的な車両には、現代の自動車では当たり前となった多くの工夫が凝らされている。

Advertisement

その代表的な例が「丸形ハンドル」の誕生である。かつて主流であった棒状のティラー型ハンドルから、現在の丸形ハンドルへどう進化していったのかという技術的な秘話が明かされ、一同は興味津々な様子を伺わせた。さらに、当時の自動車レースではガソリン車だけでなく、蒸気自動車や電気自動車も一緒に競い合っていたという歴史的事実も明らかになった。

F1企画展で見える希少な6輪マシンの謎

続いておぎやはぎが訪れたのは、期間限定で展示されているF1企画展の会場だ。めったにお目にかかれない貴重なマシンの数々を案内するのは、企画の発案から車両収集まで一手に担った人物だ。F1やWRCなどでエンジンメカニックを務めた経験を持つ専門家は、マニアックな裏話に満ちた展示を紹介し、おぎやはぎの興味をさらに掻き立てた。

最初に登場した注目の車両は、1976年から1977年に活躍し、F1本戦を走った唯一の6輪マシン「ティレル」だ。門外不出に近い扱いを受けていたこの1台の持ち主のエピソードや、6輪という特異な構造に挑戦した驚くべき理由が明かされた。マニアックな話題への期待が高まる中、おぎやはぎもワクワクしながらその歴史を紐解いていった。

マンションの一室で生まれた日本初のF1チーム

展示のハイライトとなったのが、70年代に日本の若者たちが結成した日本初のF1プライベートチームが手掛けた「マキF101」だ。このマシンは、世界に通用するマシンを作ろうという熱意から誕生したが、その制作現場は予想外のものだった。実は、この破天荒な挑戦はマンションの一室で行われていたという。

Advertisement

限られた空間とリソースの中で、日本の若者たちがどのようにしてF1マシンを作り上げたのかという軌跡は、小木博明を「映画になるような話！」と大興奮させた。この展示を通じて、おぎやはぎは単なる速さだけでなく、イノベーションと情熱が自動車文化をどのように形作ってきたかを体感することになった。