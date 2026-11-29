テレビ東京が誇る深夜の超人気バラエティー「ゴッドタン」（毎週土曜、深夜１時４５分～、地域によって放送日時が異なる場合あり）にレギュラー出演する劇団ひとり（４１…

テレビ東京が誇る深夜の超人気バラエティー「ゴッドタン」（毎週土曜、深夜１時４５分～、地域によって放送日時が異なる場合あり）にレギュラー出演する劇団ひとり（４１）とおぎやはぎ（小木博明、矢作兼）へのロングインタビュー。

後編となる今回は、スタート時の思い出から、いよいよ開催が間近となった『マジ歌ライブ２０１８ ｉｎ 横浜アリーナ～今夜一発いくかい？ ～』について、そして「ゴッドタン」の今後への強い思いを聞いた。３人が目指す番組の“エンディング”とは？ （ｚａｋｚａｋ編集部） ＜「ゴッドタン」のレギュラー放送が始まったとき、１０年以上も続く番組になると思っていましたか？ ＞ 劇団ひとり（以下、ひとり）「覚えているのは、虎ノ門の地下にある居酒屋での会話。

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小木さんは来なかったけど、矢作さんはいたと思う。 そこで、スタッフのみんなと一緒に飲みながら、“１０年続く番組をやりましょうよ”って言ったのを覚えています」 小木博明（以下、小木）「それって１年目くらいのとき？ 」 ひとり「『ゴッドタン』を始めて、２～３カ月したころだったと思う。 それは、夢のまた夢みたいなことだったけどね。