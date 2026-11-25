「うすくち醬油（しょうゆ）」のセピアと琥珀（こはく）色のあわい、「小かごのくわの実」の紫黒色－。重要伝統的建造物群保存地区で「童謡の里」としても知られる兵庫県…

「うすくち醬油（しょうゆ）」のセピアと琥珀（こはく）色のあわい、「小かごのくわの実」の紫黒色－。 重要伝統的建造物群保存地区で「童謡の里」としても知られる兵庫県たつの市の龍野城下町をイメージしたカラーインク「龍野から～Tatsuno Color～」が発売された。

企画制作したのは当地を拠点に活動する「おてがみ向上委員会」主宰のうちだまきさん（51）。 いわゆる「ご当地インク」の製品化を個人で手掛けた原動力は「手紙を書こう」と呼びかける熱い思いだ。

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「赤とんぼ」は泣く泣く… 地域の風景や名物、歴史や文化などを色で表現したご当地インク。 龍野生まれではないうちださんは地元の人たちに聞き取りを行うなどして、当地発祥のうすくち醬油や地元を流れる揖保川、城下町のシンボル・鶏籠（けいろう）山に城下を彩る桜、龍野出身の詩人・三木露風が作詞した童謡「赤とんぼ」に登場する「くわの実」の5つのコンテンツを選び、意見を聴きながら調色を重ねて「龍野から」を完成させた。 インクを作る一番の理由が「手紙を書くこと」のため、「『赤とんぼ』は龍野の有名コンテンツですが、赤色は手紙を書くのにそぐわないと思い泣く泣く外しました」