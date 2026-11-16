いぶきＧＷ、国連メタン監視システム参加で排出源可視化へ

国立環境研究所はトルコでのＣＯＰ３１で、人工衛星「いぶきＧＷ」のメタン観測データを国連のシステムに提供すると発表。高精度な検知で排出削減を促す。

国立環境研究所 は、トルコ南部アンタルヤで開催中の国連気候変動枠組み条約第３１回締約国会議（ ＣＯＰ３１ ）において、日本の人工衛星「 いぶきＧＷ 」による温室効果ガス「メタン」の観測データを、 国連環境計画 （ＵＮＥＰ）の監視システムに提供すると正式に発表した。

この決定により、来年春以降、世界各国や企業が直面するメタン排出の問題に対して、科学的根拠に基づいた迅速な対応と排出削減策の履行が求められる枠組みが整備される。

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高解像度観測データによる排出源の特定

環境省や国立環境研究所などが昨年６月に打ち上げた人工衛星「いぶきＧＷ」は、世界有数の高精度観測能力を保有している。この衛星は、１キロメートル四方から３キロメートル四方という極めて狭い範囲の解像度で、メタン二酸化炭素の排出量を詳細に捉えることができる。

この技術により、工場やパイプラインといった特定の施設やインフラからのメタン漏洩を、単なる大域的な数値から個々の排出源として特定することが可能となった。これにより、従来は曖昧だった排出実態の可視化が進む。

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国連メタン監視システムとの連携強化

国立環境研究所の谷本浩志・地球システム領域長は、ＣＯＰ３１の会場で、いぶきＧＷが取得したデータを来年春頃までにＵＮＥＰの「メタン警報・対応システム（ＭＡＲＳ）」に提供し始めると発表した。

ＭＡＲＳは、世界約３０基の衛星を用いて世界各地のメタン排出状況を継続的に監視し、大規模な漏洩を検知した場合に、排出源がある国や企業に対して警告を発する国際的な枠組みである。

前身の人工衛星「いぶき」もＭＡＲＳに参画していたが、いぶきＧＷの加わりにより、観測解像度が最大で１００倍に向上した。この大幅な精度向上により、より微細な排出源や漏洩箇所を早期に発見し、対応を促すことが期待されている。

国際協調による排出削減支援の展望

谷本氏は、国内外の組織との連携を強化することで、目に見えない温室効果ガスの「可視性」を高めていきたいと意気込みを示した。データの透明性を高めることは、国際的な気候変動対策における信頼構築の基盤となる。

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環境省の関谷毅史・地球環境審議官も、宇宙からの観測データや科学的知見を通じて、各国の排出削減努力を支援していきたいという姿勢を表明した。

今回の取り組みは、日本が持つ宇宙観測技術を活用し、グローバルな気候変動緩和のための実効的な監視体制に貢献する重要な一歩となる。提供されるデータは、各国の政策決定や企業の環境対応に直接的な影響を与える可能性がある。