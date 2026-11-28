11月に入り、寒さが徐々に深まってきています。「いぎなり東北産 RE：START 新たなステージへ」第8回のテーマは、これから迎える冬本番に向けて「私の冬の勝… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

11月に入り、寒さが徐々に深まってきています。

「いぎなり東北産 RE：START 新たなステージへ」第8回のテーマは、これから迎える冬本番に向けて「私の冬の勝負飯とあったかルーティン」に決定！ 寒い東北の冬をどんな食材、食事とあったか習慣で乗り越えているのか語ってもらいます。 さて、今回のテーマは「私の冬の勝負飯とあったかルーティン」ということなのですが、私の勝負飯は「せいろ蒸し」です。 寒くなってきたのと、ヘルシーなのでせいろ蒸しを作って食べるのが習慣になっています。

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野菜は栄養も取れるし、野菜の甘みが増して本当においしいのでおすすめです！ 残り野菜を入れるだけですてきに変身します。 私は特にさつまいもがお気に入りです！ 塩をかけて食べるととってもおいしい。