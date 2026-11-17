株式会社いい生活が発表した不動産業界向けサイバー被害対策ガイドライン。ランサムウェア対策や侵入経路分析に基づく予防14選、初動対応11手順を詳述。

株式会社 いい生活 （本社：東京都港区、代表取締役社長CEO： 前野善一 、東証スタンダード上場：3796）は、2026年に「不動産会社のためのサイバー被害対策ガイド」を正式に発表した。このガイドは、急増する サイバー攻撃 から 不動産業界 の事業継続性を守るため、予防策14項目と初動対応11の手順を体系的に整理したものである。同社は、単なるSaaSベンダーとしてではなく、顧客のビジネス継続を最優先する戦略的パートナーとして、長年にわたりセキュリティ強化に取り組んできた。本ガイドの公表は、業界全体のセキュリティ意識向上と実践的な対応能力の引き上げを目的としている。

過去最多のランサムウェア被害と中小企業への脅威

現在、日本国内におけるサイバー攻撃の脅威は過去に例を見ないほど深刻化している。警察庁が2026年9月に公表した「令和8年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、2026年上半期に警察へ報告されたランサムウェア被害件数は123件に達した。これは統計開始となった2020年下半期以降、半期ベースで過去最多を更新する数字である。被害を受けた企業や団体の約6割を中小企業が占めており、業種別でも不動産や物品賃貸業など幅広い産業で被害が確認されている。また、調査や復旧に要した費用が「1,000万円以上」に達した組織が6割に及ぶなど、企業経営に甚大な影響を与えている実態が明らかになっている。

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侵入経路75%がVPNとリモートデスクトップに集中

警察庁の調査における侵入経路の分析では、VPN機器（50％）およびリモートデスクトップ（25％）からの侵入が全体の75％を占めている。未修正の脆弱性や漏えいした認証情報を悪用した遠隔侵入が中心となっており、「VPNを設置していれば安全」という従来の境界防御モデルには限界を迎えている。さらに、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「情報セキュリティ10大脅威 2026（組織編）」（2026年1月公表）でも、1位に「ランサム攻撃による被害」、2位に「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」、3位に「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が選出された。政府の「サイバーセキュリティ 2026」（2026年5月公表）でも、サプライチェーン等を通じた攻撃や不正アクセスにより業務停止や大規模個人情報漏えいが相次いでいると指摘されている。

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いい生活のゼロトラスト架构とISO国際認証

株式会社いい生活は、情報セキュリティ規格「ISO/IEC 27001（ISMS）」、クラウドセキュリティ規格「ISO/IEC 27017（ISMS-CLS）」、ITサービスマネジメント規格「ISO/IEC 20000（ITSMS）」の3つの国際認証を取得・維持している。第三者機関の視点を取り入れた厳格な運用体制を継続し、2026年にも主な取り組みを実施してきた。構造的分離により、同社のオフィス環境と顧客のSaaS環境を「海を隔てた別の島」のように完全に分断し、社内PCがマルウェアに感染してもSaaS環境への二次感染を構造的に遮断している。また、遠隔操作（RDP）によるアクセスを廃止し、ブラウザやAPIを通じた限定的なデータ通信のみを採用。ウイルスの主要な感染経路となるドライブ共有等の仕組み自体が存在しないため、リスクを根本から排除している。

Passkeys標準化で業界全体のセキュリティ水準を底上げ

SaaSへの入り口となる認証基盤に対し、株式会社いい生活は「不動産業界全体の全社的なセキュリティ水準の底上げ」を目的として、単なるオプション追加ではなく「標準機能」として全利用者に対して提供している。2026年10月には、パスワードの入力自体を不要とする次世代認証規格「Passkeys」の標準提供を開始した。これにより、フィッシングやパスワードリスト攻撃への耐性を飛躍的に高めつつ、ユーザーの煩雑なパスワード管理の手間を解消している。経営層から実務担当者までが自社のセキュリティレベルを把握し、向上させるための具体的なアクションプランを提示した本ガイドラインは、不動産業界が直面するサイバーリスクから身を守るための実践的な手順を体系的にまとめたものである。