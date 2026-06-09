あやなんさん、カノックスターさん動画で告白 元夫しばゆーさんと現在の恋人あゆむさんとの関係と馴れ初めを語る

人気YouTuberのあやなんさんが、かの／カノックスターさんの動画に登場。元夫しばゆーさんと2児の母親としての関係、そしてセカンドパートナーとして交際するあゆむさんとの出会いと複雑な心境について詳細に語った内容を伝える。離婚後も交流を続ける元夫と、毎日を共にする現在の恋人とのバランスを含め、自身の選択を正直に話した。

人気YouTuberの あやなん さんが、2026年6月7日に公開されたYouTuber・かの／ カノックスター さんのチャンネル動画に出演し、現在の恋人である あゆむ さんとの出会いについて語った。

あやなんさんは、元夫で元「東海オンエア」メンバーのしばゆーさんと2016年に結婚し、2児を授かったが、2024年4月に離婚。2023年10月には夫妻双方の同意の下、セカンドパートナー制度を導入し、あゆむさんの存在を公表していた。 今回は、そのあゆむさんとの馴れ初めと、セカンドパートナーとしての関係を築く上での葛藤について詳細に話した。 あやなんさんは、しばゆーさんとは離婚後も交流を続けており、現在は1〜2週間に1回のペースで会っていることを明かした。

カノックスターさんが「けっこう会ってるんですね」と驚くと、「最近はかなり一緒にいることが多い」と返答。 一方、あゆむさんとは「毎日一緒にいる」と述べ、両方との関係性の違いを説明した。 馴れ初めのエピソードとして、あやなんさんは、しばゆーさん、自身、そしてママ友の3人で新宿・歌舞伎町に飲みに行った際、当時あゆむさんが働いていた店で出会ったと語った。 出会った当時、しばゆーさんは「あーちゃん（あやなんさん）にもう一人パートナーができてもいいじゃん」と発言し、あゆむさんに対しても「ちょっと、あやなんのことよろしく」と声をかけていたという。

あやなんさん自身も「顔もかっこいいし、多分優しそうだから行ってみようかな」と感じ、交際を開始したと振り返った。 また、セカンドパートナーとして関係を始めた当初は、その制度への葛藤や複雑な感情があったことも打ち明けた





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